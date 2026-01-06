Die Geschäftsstelle bildet das Dienstleistungszentrum der Kirchgemeinde Zürich. Im Auftrag der Kirchenpflege trägt der Bereich Immobilien die Gesamtverantwortung für den bedeutsamen Gebäudebestand mit rund 200 Liegenschaften, darunter Kirchen, Kirchgemeindehäuser, Pfarrhäuser sowie Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Ein Team mit rund zwanzig Mitarbeitenden ist für Portfoliomanagement, Bewirtschaftung sowie Entwicklung, Bau und Unterhalt zuständig und arbeitet eng mit den Kirchenkreisen vor Ort zusammen.
Aufgrund Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir per
1. Oktober 2026 oder nach Vereinbarung eine teamorientierte und engagierte Persönlichkeit als
Bereichsleiter:in Immobilien (80-100%)
Ihre Aufgaben
Personelle, fachliche und finanzielle Führung des Bereichs Immobilien
Beratung und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Exekutive und das Parlament
Weiterentwicklung des Immobilienportfolios gemäss Standortplanung, Leitbild und Eckwerten
Verantwortung für Bereitstellung und Umsetzung von Budget und Mehrjahresplanung
Gesamtverantwortung für alle Bau-, Unterhalts- und Entwicklungsprojekte sowie deren Koordination und Unterstützung gegenüber Behörden, Partnern und der Öffentlichkeit
Weiterentwicklung des Bereichs (Team, Prozesse, Hilfsmittel)
Konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen
Gestaltung und Moderation von Prozessen
Mitglied der Geschäftsleitung
Ihr Profil
Hochschulabschluss, vorzugsweise Architektur mit Zusatzausbildung zu Betriebs-, Immobilienwirtschaft oder Raumentwicklung
Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Immobilienumfeld, idealerweise im öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Bereich
Solides Wissen in Immobilienbewirtschaftung und Immobilienökonomie sowie Erfahrung in Bau- und Projektmanagement / Projektentwicklung
Verständnis zu Rechnungslegung und/oder öffentlichem Finanzhaushalt
Idealerweise Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt sowie im Umgang mit komplexer und/oder historischer Bausubstanz
Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine gesunde Balance zwischen innovativem Denken und Pragmatismus
-
Kommunikationsstark, integrierend, durchsetzungsfähig, sozialkompetent, dienstleistungs- und lösungsorientiert
Auftrittskompetenz, Belastbarkeit und Eigeninitiative
Identifikation mit den Werten und Zielen der Reformierten Kirche
Wir bieten
Eine verantwortungsvolle und vielseitige Führungsaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und motivierten Team
Zeitgemässe Arbeitsbedingungen
Moderne Büroinfrastruktur an zentraler Lage in Zürich
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit nach Absprache
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung via Link.
Bei Fragen gibt Ihnen Heidrun Studer, Geschäftsführerin, gerne Auskunft: Telefon 079 925 23 21.
Allgemeine Informationen über uns finden Sie auf www.reformiert-zuerich.ch.
