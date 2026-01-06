Die reformierte Kirchgemeinde Zürich ist die grösste und mitgliederstärkste Kirchgemeinde der Schweiz. Mit einer breiten Palette an sinnstiftenden Tätigkeitsfeldern steht dabei der Mensch im Zentrum. Die Kirchgemeinde erreicht mit ihren Angeboten eine Vielzahl von Personen in der ganzen Stadt. Sie steht mit ihren innovativen Formen des kirchlichen Lebens für die Bedürfnisse einer modernen und vielfältigen Gesellschaft.



Die Geschäftsstelle bildet das Dienstleistungszentrum der Kirchgemeinde Zürich. Im Auftrag der Kirchenpflege trägt der Bereich Immobilien die Gesamtverantwortung für den bedeutsamen Gebäudebestand mit rund 200 Liegenschaften, darunter Kirchen, Kirchgemeindehäuser, Pfarrhäuser sowie Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Ein Team mit rund zwanzig Mitarbeitenden ist für Portfoliomanagement, Bewirtschaftung sowie Entwicklung, Bau und Unterhalt zuständig und arbeitet eng mit den Kirchenkreisen vor Ort zusammen.



Aufgrund Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir per

1. Oktober 2026 oder nach Vereinbarung eine teamorientierte und engagierte Persönlichkeit als

Bereichsleiter:in Immobilien (80-100%)

Ihre Aufgaben Personelle, fachliche und finanzielle Führung des Bereichs Immobilien



Beratung und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Exekutive und das Parlament



Weiterentwicklung des Immobilienportfolios gemäss Standortplanung, Leitbild und Eckwerten



Verantwortung für Bereitstellung und Umsetzung von Budget und Mehrjahresplanung



Gesamtverantwortung für alle Bau-, Unterhalts- und Entwicklungsprojekte sowie deren Koordination und Unterstützung gegenüber Behörden, Partnern und der Öffentlichkeit



Weiterentwicklung des Bereichs (Team, Prozesse, Hilfsmittel)



Konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen



Gestaltung und Moderation von Prozessen



Mitglied der Geschäftsleitung Ihr Profil Hochschulabschluss, vorzugsweise Architektur mit Zusatzausbildung zu Betriebs-, Immobilienwirtschaft oder Raumentwicklung



Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Immobilienumfeld, idealerweise im öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Bereich



Solides Wissen in Immobilienbewirtschaftung und Immobilienökonomie sowie Erfahrung in Bau- und Projektmanagement / Projektentwicklung



Verständnis zu Rechnungslegung und/oder öffentlichem Finanzhaushalt



Idealerweise Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt sowie im Umgang mit komplexer und/oder historischer Bausubstanz



Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine gesunde Balance zwischen innovativem Denken und Pragmatismus



Kommunikationsstark, integrierend, durchsetzungsfähig, sozialkompetent, dienstleistungs- und lösungsorientiert



Auftrittskompetenz, Belastbarkeit und Eigeninitiative



Identifikation mit den Werten und Zielen der Reformierten Kirche Wir bieten Eine verantwortungsvolle und vielseitige Führungsaufgabe mit Gestaltungsspielraum



Die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und motivierten Team



Zeitgemässe Arbeitsbedingungen



Moderne Büroinfrastruktur an zentraler Lage in Zürich



Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit nach Absprache Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung via Link. Bei Fragen gibt Ihnen Heidrun Studer, Geschäftsführerin, gerne Auskunft: Telefon 079 925 23 21. Allgemeine Informationen über uns finden Sie auf www.reformiert-zuerich.ch. Jetzt bewerben Angebote von Personalvermittlungen werden nicht berücksichtigt.