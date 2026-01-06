Abo
Shop

Stellenplattform

Auf der Hochparterre Stellenplattform finden Sie ausgeschriebene Stellen aus den Bereichen Architektur, Planung und Design.

Die reformierte Kirchgemeinde Zürich ist die grösste und mitgliederstärkste Kirchgemeinde der Schweiz. Mit einer breiten Palette an sinnstiftenden Tätigkeitsfeldern steht dabei der Mensch im Zentrum. Die Kirchgemeinde erreicht mit ihren Angeboten eine Vielzahl von Personen in der ganzen Stadt. Sie steht mit ihren innovativen Formen des kirchlichen Lebens für die Bedürfnisse einer modernen und vielfältigen Gesellschaft.

Die Geschäftsstelle bildet das Dienstleistungszentrum der Kirchgemeinde Zürich. Im Auftrag der Kirchenpflege trägt der Bereich Immobilien die Gesamtverantwortung für den bedeutsamen Gebäudebestand mit rund 200 Liegenschaften, darunter Kirchen, Kirchgemeindehäuser, Pfarrhäuser sowie Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Ein Team mit rund zwanzig Mitarbeitenden ist für Portfoliomanagement, Bewirtschaftung sowie Entwicklung, Bau und Unterhalt zuständig und arbeitet eng mit den Kirchenkreisen vor Ort zusammen.

Aufgrund Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir per
1. Oktober 2026 oder nach Vereinbarung eine teamorientierte und engagierte Persönlichkeit als

Bereichsleiter:in Immobilien (80-100%)

Ihre Aufgaben

  • Personelle, fachliche und finanzielle Führung des Bereichs Immobilien
     

  • Beratung und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Exekutive und das Parlament
     

  • Weiterentwicklung des Immobilienportfolios gemäss Standortplanung, Leitbild und Eckwerten
     

  • Verantwortung für Bereitstellung und Umsetzung von Budget und Mehrjahresplanung
     

  • Gesamtverantwortung für alle Bau-, Unterhalts- und Entwicklungsprojekte sowie deren Koordination und Unterstützung gegenüber Behörden, Partnern und der Öffentlichkeit
     

  • Weiterentwicklung des Bereichs (Team, Prozesse, Hilfsmittel)
     

  • Konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen
     

  • Gestaltung und Moderation von Prozessen
     

  • Mitglied der Geschäftsleitung

 

Ihr Profil

  • Hochschulabschluss, vorzugsweise Architektur mit Zusatzausbildung zu Betriebs-, Immobilienwirtschaft oder Raumentwicklung
     

  • Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Immobilienumfeld, idealerweise im öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Bereich
     

  • Solides Wissen in Immobilienbewirtschaftung und Immobilienökonomie sowie Erfahrung in Bau- und Projektmanagement / Projektentwicklung
     

  • Verständnis zu Rechnungslegung und/oder öffentlichem Finanzhaushalt
     

  • Idealerweise Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt sowie im Umgang mit komplexer und/oder historischer Bausubstanz
     

  • Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine gesunde Balance zwischen innovativem Denken und Pragmatismus
     

  • Kommunikationsstark, integrierend, durchsetzungsfähig, sozialkompetent, dienstleistungs- und lösungsorientiert
     

  • Auftrittskompetenz, Belastbarkeit und Eigeninitiative
     

  • Identifikation mit den Werten und Zielen der Reformierten Kirche

 

Wir bieten

  • Eine verantwortungsvolle und vielseitige Führungsaufgabe mit Gestaltungsspielraum
     

  • Die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und motivierten Team
     

  • Zeitgemässe Arbeitsbedingungen
     

  • Moderne Büroinfrastruktur an zentraler Lage in Zürich
     

  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit nach Absprache

 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung via Link.

Bei Fragen gibt Ihnen Heidrun Studer, Geschäftsführerin, gerne Auskunft: Telefon 079 925 23 21.

Allgemeine Informationen über uns finden Sie auf www.reformiert-zuerich.ch.

 

Jetzt bewerben

 

Angebote von Personalvermittlungen werden nicht berücksichtigt.

Verlag Hochparterre
Weitere Stellenangebote
Bob Gysin Partner
Architekt/-in ETH/FH (vorzugsweise 100%)
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Professor/in für Raumplanung (70% - 100%)
Schär Buri
Diverse Positionen
 
close

Sie möchten bei uns eine Stelle ausschreiben?

Kein Problem. Sie können Ihre Stelle sowohl im Heft inserieren als auch online präsentieren. Preise und weitere Informationen finden Sie hier – bis Ende März 2026 profitieren Sie von 20% Rabatt

Für eine Beratung oder Buchungen sind wir gerne für Sie da.