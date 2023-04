Die Pensionskasse der Technischen Verbände SIA STV BSA FSAI USIC (PTV, www.ptv.ch), versichert seit über 60 Jahren als Gemeinschaftseinrichtung Ingenieur- und Architekturunternehmungen aus der ganzen Schweiz im Rahmen der beruflichen Vorsorge. Mit einer Bilanzsumme von mehr als 3.5 Mrd. Franken und rund 19‘000 Destinatären gehört die PTV zu den grossen Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Die PTV ist aktuell schweizweit in rund 70 Immobilienanlagen im Wert von rund 600 Mio. CHF investiert.



Zur Verstärkung unseres Immobilienteams suchen wir in Bern per sofort oder nach Vereinbarung eine*n zuverlässige*n, teamfähige*n und einsatzfreudige*n

Bauherren­vertreter*in/­Projektleiter*in Bauherr (80-100%)

Aufgaben

In dieser verantwortungsvollen und vielseitigen Tätigkeit vertreten Sie die Interessen der PTV als Eigentümerin von Liegenschaften nach aussen und übernehmen die operative Gesamtverantwortung von Bauprojekten in der ganzen Schweiz mit Fokus Region Mittelland. Sie führen und steuern als kompetentes und qualitätsorientiertes Organisationstalent, unter Beizug des internen Projektteams, die beauftragten Planer, Unternehmer und Spezialisten sowohl in Neubau- als auch Sanierungsprojekten über die SIA-Phasen 21-53. Ferner unterstützen Sie das Asset Management und die Immobilienverwaltungen bei der Beurteilung der Liegenschaften, Mängelmanagement und baulichen Problemstellungen. Ihre Analysen liefern wichtige Kennzahlen für die Prüfung weiterer Investitionen sowie zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Immobilienportfolios. Ihr Profil

Wir suchen eine einsatzfreudige und zuverlässige Person mit einem Hochschulabschluss als Architekt*in ETH/FH, Hochbautechniker*in HF oder einer gleichwertigen Ausbildung, verbunden mit Berufserfahrung als Bauherrenvertreter*in, Bauprojektleiter*in oder in einer vergleichbaren Funktion. Idealerweise haben Sie Ihre Kenntnisse im Projektmanagement mit einer Weiterbildung ergänzt. Sie bringen hohe Belastbarkeit, Eigenverantwortung und Durchsetzungsvermögen mit. Zudem schätzen Sie das selbstständige Arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben und haben einen hohen Anspruch an Qualitäts-, Kosten- und Terminmanagement. Themen wie Baukultur und Nachhaltigkeit prägen Ihr Berufsverständnis und fliessen in Ihre tägliche Arbeit ein. Ihr Auftreten ist selbstbewusst, sie sind durchsetzungsfähig und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und Verhandlungsgeschick. Sie arbeiten gerne im Team, schätzen jedoch auch die selbstständige Projektbetreuung. Stilsicheres Deutsch, idealerweise gute Französisch- und Informatik-Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab. Wir bieten

Eine interessante und abwechslungsreiche Stelle in einem kleinen Team (5 Personen), mit breiten Kontakten im Bereich der Immobilien. Sie bewegen sich in einem unkomplizierten, dynamischen Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen (6 Wochen Ferien, gute Sozialleistungen) und moderner Infrastruktur im Zentrum von Bern. Kontakt

Herr Christoph Brügger, christoph.bruegger@awo.ch, steht Ihnen unter Tel. 031 380 79 16 für weitere Auskünfte zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihr vollständiges Dossier per E-Mail an Frau Stefanie Herren, Leiterin Human Resources (job@awo.ch).