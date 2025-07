Die hervorragende Bausubstanz der Stadt Bern erhalten und im Sinne moderner Denkmalpflege weiterentwickeln: Ihr präzises Denken in architektonischen, städtebaulichen und konstruktiven Fragen verbinden Sie mit Verhandlungsgeschick und Wortgewandtheit. So arbeiten Sie an der gebauten Stadt Bern mit.



Per 1. Oktober 2025 oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als

Bauberater*in (min 60%)

mit Option auf Pensen- und Aufgabenerweiterung im Bereich des UNESCO-Sitemanagements. Tätigkeiten Restaurierungen und Umbauten wichtiger Baudenkmäler begleiten

Verhandlungen mit unterschiedlichsten Partnern führen

In Fachgremien, Kommissionen und Wettbewerbsjurys als Expertin/Experte mitwirken

Denkmalpflegerische Tätigkeit (Fachberichte) dokumentieren und Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Referate, Publikationen) übernehmen

Baugesuche und Voranfragen in Koordination mit beteiligten Amtsstellen prüfen Profil Hochschulabschluss in Architektur oder Kunst-/Architekturgeschichte, vorzugsweise mit denkmalpflegerischer Weiterbildung

Erfahrung in der praktischen Denkmalpflege und/oder in einem Architekturbüro mit entsprechendem Tätigkeitsschwerpunkt

Engagierte, einnehmende und belastbare Persönlichkeit

Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Konfliktfähigkeit

Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise Arbeiten für die Stadt Bern Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben. In der Präsidialdirektion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Die Denkmalpflege schützt, pflegt und dokumentiert das UNESCO-Welterbe Altstadt und ausgewählte Bauten in den Quartieren. Gleichstellung, Diversität und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeiter*innen. Kontakt Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Jean-Daniel Gross, Denkmalpfleger, jean-daniel.gross@bern.ch oder Michael von Allmen, Stv. Denkmalpfleger, michael.von.allmen@bern.ch. Wir freuen uns auf Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen bis Montag, 28. Juli 2025 an: denkmalpflege@bern.ch