Hochschule Luzern. Näher dran an Teamarbeit und Campus-Leben.



Als grösste Bildungsinstitution der sechs Zentralschweizer Kantone ist die Hochschule Luzern mit ihrem Angebot am Puls der Zeit. Weitsichtig und innovativ, national und international vermitteln wir Wissen. Gestalten Sie mit und werden Sie Teil unserer gemeinsamen, nachhaltigen Zukunft.



Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur gehört zu den renommiertesten technischen Hochschulen der Schweiz. Mit dem Leitthema Technik und Gestaltung für Mensch und Umwelt setzt sie weitsichtig und vielfältig Akzente in Lehre und Forschung. Unsere Lehrenden und Lernenden engagieren sich für die künftige Arbeitswelt.

Assistentin/Assistent im neuen Studiengang Master of Arts Kollaborative Raumentwicklung (40%)



Ihre Aufgaben Unterstützung der Studiengangsleitung und Dozierenden bei: Organisatorischer und administrativer Vorbereitung des Masterstarts im Herbst 2024.

Öffentlichkeitsarbeit, Auftritt und Vernetzung des Masters.

Erarbeitung und Recherche von Themen für Module und Seminarreisen.

Inhaltlicher Organisation sowie Durchführung von Unterrichtseinheiten.

Ihr Profil Ausbildung mit Abschluss Master an einer Hochschule (ETH, FH oder gleichwertig) in einen oder mehreren Bereichen: Raumentwicklung, Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Sozialwissenschaften, Ökonomie, Kommunikation und/oder Design.

Fundierte Kenntnisse in kollaborativen Prozessen sowie trans-und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Didaktische und methodische vielseitig einsetzbare Kompetenzen.

Engagement und Eigenverantwortlichkeit.

Team- und Kommunikationsfähigkeit.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine Mitarbeit in einem dynamischen und interdisziplinären Team sowie ein professionelles Umfeld mit ausgezeichneter Infrastruktur. Sie haben die Möglichkeit, Ideen und Vorstellungen einzubringen und umzusetzen. Wir fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern. Ihr Arbeitsort befindet sich auf unserem Campus an attraktiver Lage in Horw/Luzern. Standort

Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Technikumstrasse 21

6048 Horw Fachliche Auskünfte

Tabea Michaelis und Amelie Mayer

Co-Leitung Studienleitung Master of Arts Kollaborative Raumentwicklung

kolab@hslu.ch



Online bewerben