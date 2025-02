Führungsposition für vielseitige*n Architekt*in



Unsere Auftraggeberin gehört zu den bekanntesten Architekturbüros in Zürich. Das Büro mit rund 20 Mitarbeitenden hat sich im Bereich von Sanierungen und Umbauten im denkmalpflegerischen Kontext wie auch in Neubauten einen Namen gemacht, und akquiriert seine Projekte aus Direktaufträgen sowie aus Wettbewerben, Präqualifikationen und Planerwahlverfahren. Die gute Vernetzung und das Vertrauen wiederkehrender Bauherrschaften spielen dabei eine essentielle Rolle. Qualitativ hochwertige Architektur, Stabilität in der Führung und ein interdisziplinäres und motiviertes Team sind die Eckpfeiler des Erfolgs.



Die Geschäftsleitung des Büros hat uns beauftragt, sie bei der Regelung der Nachfolge einer der Partner zu unterstützen. Im Rahmen dieses Prozesses suchen wir eine*n unternehmerisch denkende*n

Ihr Profil. Sie sind eine Persönlichkeit mit gestalterischer Kreativität und starkem konzeptionellem Denken im Rahmen von qualitativ hochstehender Architektur. Als generalistische*r Architekt*in ETH/FH/TU sind Sie erfahren in der Leitung vielseitiger Projekte über alle Planungsphasen in der Schweiz, auch im denkmalpflegerischen Kontext. Sie sind versiert in der erfolgreichen Bearbeitung von Wettbewerben und Planerwahlverfahren. Die ausgeprägte Pflege Ihres Netzwerks ist Ihnen wichtig, und Sie vertreten Ihr Unternehmen gerne gegenüber bestehenden und neuen Bauherrschaften, in Gremien und Interessensgruppen. Als extravertierte Führungspersönlichkeit verfügen Sie über ein überzeugendes, gewinnendes Auftreten. Das Idealalter liegt bei 35 bis 50 Jahren.

Unsere Auftraggeberin bietet Ihnen eine vielseitige Führungsposition, die Sie mit viel Eigenverantwortung und dem nötigen Freiraum in einem kollegialen Umfeld realisieren. In Ihren Projekten können Sie gemeinsam mit Ihren Teams Ihre Stärken und Fähigkeiten optimal einbringen. Sie legen viel Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit und einen regen Austausch mit allen Partnern des Büros. Der hohe Qualitätsstandard und der persönliche Kontakt zur Bauherrschaft garantieren eine vielseitige Tätigkeit. Diese Herausforderung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt mit den Aufgaben eines selbstständigen Partners vertraut zu machen und mehr unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem erfolgreichen, etablierten und bekannten Schweizer Büro eine Führungsposition einzunehmen und Partner*in zu werden.

Haben Sie Interesse an dieser vielseitigen Führungsaufgabe? Dann senden Sie Christof Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich – St. Margrethen - Bern

T 044 3114160

M 079 623 77 33

christof.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com