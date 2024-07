"Wir sind leidenschaftliche Architekten! Unser junges und internationales Team arbeitet mit analogen und digitalen Werkzeugen an der Gestaltung urbaner Architektur. Mit Projekten in der Schweiz und ganz Europa widmen wir uns einer Vielzahl von architektonischen Herausforderungen. Die Atmosphäre in unserem Büro in Luzern ist offen und familiär, mit rund 15 engagierten Mitarbeitern. Unser gut strukturiertes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien ermutigt zur aktiven Beteiligung und fördert die Übernahme von Verantwortung. Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten sind integraler Bestandteil unseres täglichen Arbeitslebens."



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n engagierte:n und qualifizierte:n

Architekt:in

Deine Aufgabe Kreative Konzepte und hochwertige Gestaltung

Leitung von Projekten

Verantwortung hinsichtlich Projektablauf

Betreuung/Koordination mit Bauherrschaft, Behörden, Fachplanern komplexer Bauprojekte

Einbringen deines Fachwissens zu Bau-/Zeit- und Zahlungsplanung

Strukturiertes und präzises Arbeiten Wir bieten Spannende und vielseitige Projektentwicklung

Verantwortung in allen Planungs- und Bauphasen

Professionelle Strukturen und BIM-Plattform

Attraktives Arbeitsumfeld in der Leuchtenstadt Luzern

Junges, qualifiziertes und engagiertes Team Ihr Profil/Ihre Qualifikationen Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung

Arbeiten mit Bauvorschriften, Bebauungsplänen und anderen anwendbaren Gesetzen

Solide Kenntnisse im Umgang mit CAD-Programmen und BIM

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Organisationstalent und vernetztes Denken

Kommunikationsstärke und Teamführungsfähigkeit Fühlst du dich angesprochen? Dann erwarten wir gerne deine aussagekräftige Bewerbung an: Marques Architekten AG

z.H. Nicole Alexandra Sieber

info@marques.ch