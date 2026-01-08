BGP Architekten ist ein international tätiges Architekturbüro mit einem Team aus rund 45 Mitarbeitern mit 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung zukunftsgerichteter Architektur. Kreativität und Innovation sind uns dabei ebenso wichtig wie die integrale Betrachtung einer Aufgabe auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit - sozial, ökologisch, energetisch und wirtschaftlich.



Für verschiedene Neu- und Umbauprojekte in der Projektierungs- und Ausführungsphase suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

Architekt/-in ETH/FH (vorzugsweise 100%)

Wir bieten Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsfreiraum, in dem jede*r seine/ihre Kompetenzen voll einbringen kann

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Professionelle Strukturen und BIM-Plattform

Ein angenehmes Arbeitsumfeld an zentraler Lage beim HB Zürich

Ein junges, engagiertes und qualifiziertes Team Ihre Aufgaben Strukturiertes, effizientes Arbeiten und hochwertige Gestaltung

Leistungen in allen Phasen von Vorprojekt über Ausführung bis Bezug

Mitarbeit hinsichtlich Fachplaner-Koordination, Qualität und Termine Ihr Profil Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt/-in ETH/FH

Sie haben mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im schweizerischen Bauwesen

Sie arbeiten selbstständig und sind teamorientiert

Sie kommunizieren sehr gut in Wort und Schrift in deutscher Sprache (mindestens Goethe Zertifikat C1)

Sie beherrschen das Modellieren in ARCHICAD (aktuellste Version) Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Portfolio per Mail in deutscher Sprache an: Sebastian El Khouli

Tel.: +41 44 278 40 40

s.elkhouli@bgp.ch