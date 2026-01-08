Für verschiedene Neu- und Umbauprojekte in der Projektierungs- und Ausführungsphase suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:
Architekt/-in ETH/FH (vorzugsweise 100%)
Wir bieten
- Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsfreiraum, in dem jede*r seine/ihre Kompetenzen voll einbringen kann
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Professionelle Strukturen und BIM-Plattform
- Ein angenehmes Arbeitsumfeld an zentraler Lage beim HB Zürich
- Ein junges, engagiertes und qualifiziertes Team
Ihre Aufgaben
- Strukturiertes, effizientes Arbeiten und hochwertige Gestaltung
- Leistungen in allen Phasen von Vorprojekt über Ausführung bis Bezug
- Mitarbeit hinsichtlich Fachplaner-Koordination, Qualität und Termine
Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt/-in ETH/FH
- Sie haben mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im schweizerischen Bauwesen
- Sie arbeiten selbstständig und sind teamorientiert
- Sie kommunizieren sehr gut in Wort und Schrift in deutscher Sprache (mindestens Goethe Zertifikat C1)
- Sie beherrschen das Modellieren in ARCHICAD (aktuellste Version)
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Portfolio per Mail in deutscher Sprache an:
Sebastian El Khouli
Tel.: +41 44 278 40 40
s.elkhouli@bgp.ch