BGP Architekten ist ein international tätiges Architekturbüro mit einem Team aus rund 45 Mitarbeitern mit 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung zukunftsgerichteter Architektur. Kreativität und Innovation sind uns dabei ebenso wichtig wie die integrale Betrachtung einer Aufgabe auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit - sozial, ökologisch, energetisch und wirtschaftlich.

Für verschiedene Neu- und Umbauprojekte in der Projektierungs- und Ausführungsphase suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

Architekt/-in ETH/FH (vorzugsweise 100%)

Wir bieten

  • Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsfreiraum, in dem jede*r seine/ihre Kompetenzen voll einbringen kann
  • Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Professionelle Strukturen und BIM-Plattform
  • Ein angenehmes Arbeitsumfeld an zentraler Lage beim HB Zürich
  • Ein junges, engagiertes und qualifiziertes Team

 

Ihre Aufgaben

  • Strukturiertes, effizientes Arbeiten und hochwertige Gestaltung
  • Leistungen in allen Phasen von Vorprojekt über Ausführung bis Bezug
  • Mitarbeit hinsichtlich Fachplaner-Koordination, Qualität und Termine

 

Ihr Profil

  • Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt/-in ETH/FH
  • Sie haben mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im schweizerischen Bauwesen
  • Sie arbeiten selbstständig und sind teamorientiert
  • Sie kommunizieren sehr gut in Wort und Schrift in deutscher Sprache (mindestens Goethe Zertifikat C1)
  • Sie beherrschen das Modellieren in ARCHICAD (aktuellste Version)

 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Portfolio per Mail in deutscher Sprache an:

Sebastian El Khouli
Tel.: +41 44 278 40 40
s.elkhouli@bgp.ch

