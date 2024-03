Ecoreal, eine Schweizerische Immobilien Anlagestiftung mit zwei fokussierten Anlagegruppen, bietet institutionellen Anlegern im Vorsorgebereich attraktive Anlagemöglichkeiten schweizweit. Sie schafft nachhaltig Mehrwert durch Entwicklungen von Neubauten und Bestandsobjekten, mehrheitlich im Wohnbereich, aber auch bei Spezial- und Gewerbeliegenschaften.



Zur Ergänzung des kleinen, professionellen Teams suchen wir eine hochmotivierte und zukunftsorientierte Persönlichkeit als





Was Ecoreal Ihnen bietet:

Ein breites Spektrum an interessanten, abwechslungsreichen Aufgaben und Herausforderungen im Lebenszyklus unserer wohnwirtschaftlichen wie auch kommerziellen Liegenschaften

Spannende Areal- und Projektentwicklungen

Möglichkeit, den weiteren Aufbau des wachsenden und dynamischen Unternehmens aktiv mitzugestalten

Einfache und schnelle Kommunikations- und Entscheidungswege

Flache Hierarchiestruktur und zukunftsorientierte Unternehmenskultur

Eigenständiger Handlungsspielraum

Moderner, schöner Arbeitsplatz an zentraler Lage in Zürich (Kreis 6), Work-Smart-Infrastruktur mit modernen Arbeitszeitmodellen



Ihre Tätigkeiten:

Herleitung der Liegenschaftsstrategie in Zusammenarbeit mit den internen Stakeholdern unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsstrategie von Ecoreal

Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung und für die übergeordneten Gremien

Selbstständige Umsetzung der Strategien von der Machbarkeit bis zur Realisierung unter Zuzug externer Stakeholder

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von Kosten, Terminen und der geforderten Qualität

Stellvertretung des Leiters Development & Construction



Was Sie mitbringen:

Abgeschlossenes Studium in Architektur sowie idealerweise eine immobilienspezifische (z.B. Master of Real Estate) oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung

Mindestens 5-jährige Berufserfahrung als Architekt mit Ausführungserfahrung (Kosten, Termine, Qualität)

Hohe Eigenverantwortung sowie präzise und strukturierte Arbeitsweise (idealerweise Erfahrung mit den verschiedensten Ausführungsmodellen)

Freude und Motivation, in einem kleinen Team den Aufbau eines Kompetenzzentrums voranzutreiben

Bereitschaft unkonventionelle Projektideen zu entwickeln und umzusetzen

Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und Immobilienbewertungen von Vorteil

Sichere Deutschkenntnisse, französische sowie italienische Sprachkenntnisse sind von Vorteil



Finden Sie sich in der ausgeschriebenen Position wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an florian.diener@ecoreal.ch und sichern Ihnen volle Diskretion zu.