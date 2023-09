AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Experte in der Vermögensverwaltung. Der Hauptfokus liegt darauf, mehr Menschen Zugang zu Kapitalanlagen zu verschaffen, damit diese ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir verbinden umfassende Marktkenntnisse, innovative Ansätze und solides Risikomanagement. Damit sind wir zu einer der grössten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa geworden. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Anlagepartner von Investoren aus der ganzen Welt zu werden. Wir pflegen eine leistungsorientierte Arbeitskultur. Dazu wollen wir Mitarbeiter anwerben und binden, die nicht nur fachlich versiert sind, sondern auch weltoffen und innovativ – Mitarbeiter, die mit ihrer Kompetenz und ihren Erfahrungen unser Unternehmen voranbringen.



Für unser Development&Construction, Real Estate Team in Zürich suchen wir eine/n

Analyst Real Estate m/w/d

Dein Aufgabengebiet Unterstützung der Bauprojektleiter und Senior Manager bei allen Aufgaben und Prozessen im Team

Projektassistenz und Begleitung der Bauprojektleiter zur Termin-, Kosten- und Qualitätsüberwachung der Sanierungs- und Neubauprojekten

Abgleich der Baubuchhaltungen und Unterstützung bei der Erstellung von Schlussabrechnungen

Konsolidierung von Investmentplanungen, Jahresbudget, Cashflow Prognosen und Erstellen von Reports für das gesamte Immobilien Portfolio

Managen und Steuern des quartalsweisen Reviews der Bauprojekte

Vorbereitung, Steuerung und Protokollierung von Abteilungs-/Teamsitzung inkl. Nachbearbeitung und Bewirtschaftung Pendenzen

Unterstützung bei Bauausschreibungen und Arbeitsvergaben sowie Koordination der Submissionsprozesse

Bewirtschaftung der Vergabedokumentation und der Werkverträge

Bewirtschaftung der Bau-Garantiescheine

Bearbeitung und Finalisierung von Präsentationen, Businessplänen und Berichten

Involvierung in globale Reportings und Präsentationen

Dein Profil abgeschlossene bautechnische Grundausbildung idealerweise mit Weiterbildung z.B. im Immobilienbereich oder Prozessmanagement

Interesse an Entwicklungs- und Bauprozessen

Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten

Berufserfahrung in vergleichbarer Position, vorzugsweise im Real Estate Management

Sehr gute MS Office Anwenderkenntnisse (Cash-flow Analysen und Forecast, Word, insbesondere Powerpoint und Excel)

Fundierte analytische Fähigkeiten und vernetztes Denken mit hoher Selbständigkeit

Organisationstalent, effiziente Arbeitsweise, belastbar

Dienstleistungsorientiert, engagiert, positive Einstellung, kommunikativ, professionell

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, idealerweise kombiniert mit guten Französischkenntnissen

Wir bieten eine spannende Aufgabe in einem dynamischen internationalen Umfeld. Ein hochmotiviertes, professionelles Team erwartet dich. Jetzt online bewerben!