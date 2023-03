Unser Auftraggeber ist eine mittelgrosse Stadt im Kanton St. Gallen mit ausgezeichneter Erreichbarkeit. Das Gemeindegebiet umfasst 27 Quadratkilometer und gehört damit zu den grössten Gemeinden im Kanton. Ein vielfältiges Angebot macht die Stadt lebenswert. In den kommenden Jahren stehen mehrere grosse Bauvorhaben an, unter anderem in den Bereichen Sport, Schulen und Verwaltung. Für die professionelle Begleitung der Projekte suchen wir eine:n

Projektleiter:in Bauherrenvertretung

Ihre Aufgaben. Mit Schwerpunkten im Entwurf unter städtebaulichen Aspekten sowie Projektentwicklung übernehmen Sie die gesamthafte oder phasenweise Bauherrenvertretung für die anstehenden Neubauten und Sanierungen. Zu den Hauptaufgaben gehören das ganzheitliche Projektmanagement mit Fokus auf die Anforderungen und die strategische Planung der Projekte, die Mitgestaltung von Wettbewerben und Machbarkeitsstudien, die Leitung und Kommunikation mit externen Planergruppen bis hin zur Beratung des Bausekretariats in komplexen Bauvorhaben. Ihr Profil. Sie verfügen über eine Ausbildung als Architekt:in ETH oder FH, und Sie verstehen sich als «Allround-Spezialist:in» mit Freude am gesamten Entwicklungs- und Planungsprozess auf Bauherrenseite. Es ist von Vorteil, wenn Ihr Erfahrungsfokus im Bereich der strategischen Planung / Projektentwicklung liegt. Sie haben bereits selbstständig Projekte geleitet und sind es gewohnt, verantwortungsbewusst und speditiv zu entscheiden. Ihre profunde Kenntnis des Schweizer Marktes ermöglicht es Ihnen, als Bauherrenvertreter mit allen Anspruchsgruppen verständlich und professionell zu kommunizieren. Sie sind führungsstark, integer und ein:e verantwortungsbewusste:r Teamplayer:in. Die Pflege der Kontakte zu Planungsfirmen, anderen Departementen sowie zu Politik und Bevölkerung liegt Ihnen am Herzen. Haben Sie Interesse an dieser vielseitigen Position? Dann senden Sie Christof A. Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen. KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich – St. Margrethen - Bern

T 044 311 41 60 × M 079 623 77 33

christof.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com