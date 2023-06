Birkhäuser ist einer der weltweit führenden Verlage im Bereich Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Das 1879 in Basel gegründete Unternehmen publiziert jährlich über 70 Novitäten, die für Professionals in den gestaltenden Disziplinen Must-have-Titel sind. Birkhäuser ist der Verlag so bedeutender Autoren und Architekten wie Alvar Aalto, Le Corbusier, Andrea Deplazes, Herzog & de Meuron und Peter Zumthor. Seit 2012 ist Birkhäuser ein Tochterunternehmen von De Gruyter.



Wir bauen unser Team aus und suchen ab dem 01. September 2023 eine:n

Acquisitions Editor Architecture (M/W/D)

Gemeinsam mit der Verlagsleitung verantworten Sie in dieser Funktion die Weiterentwicklung unseres Verlagsprogramms. Sie akquirieren eigenständig Titel, entwickeln neue Publikationsideen oder bewerten Publikationsvorschläge und führen diese in die Umsetzung. Die Position ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz besetzt werden. Das sind Ihre Aufgaben: Eigenständige Akquise von Buchpublikationen, die Entwicklung und Umsetzung neuer Publikationsideen sowie die Prüfung von Publikationsvorschlägen

Entwicklung von analogen und digitalen Produkten in Zusammenarbeit mit der Verlagsleitung

Budgetverantwortung hinsichtlich Erscheinungsterminen und ökonomischen Zielen

Selbstständige Verhandlung von Verträgen und Pflege von Titeln im Verlagssystem

Enge Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus dem Lektorat, der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb Das bringen Sie mit: Idealerweise ein Studium der Architektur oder benachbarter Disziplinen sowie erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Verlagswesen

Ein Gespür für relevante Themen und Trends sowie ein Netzwerk in den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Konstruktions-, Bau- und Planungswesen

Organisationsstärke und Eigenverantwortlichkeit

Ein sicheres Auftreten, ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement, idealerweise in einem Fachverlag oder in einer Redaktion

Textsicherheit und einwandfreie Beherrschung der deutschen Rechtschreibung

Sehr gute englische Sprachkenntnisse, Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache sind vorteilhaft

Bereitschaft an Konferenzen, Veranstaltungen etc. teilzunehmen und den Verlag dort zu repräsentieren

Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen Das bieten wir Ihnen: Eine spannende berufliche Herausforderung in einem international tätigen Verlag

Zeit und Raum für Neugierde, Lernen und Weiterentwicklung

Engagierte Kolleg:innen in vielfältigen Teams

Ein attraktives Arbeitsumfeld an einem unserer Standorte, sowie die Möglichkeit für hybrides Arbeiten / Homeoffice

Umfangreiche Sozialleistungen, Unterstützung zur Altersvorsorge etc. Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbermanagement-Tool auf unserer Karriereseite.

www.birkhauser.com