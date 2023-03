15 Büros aus der ganzen Schweiz bewarben sich dieses Jahr mit ihren Portfolios.

Zum sechsten Mal verleihen Hochparterre, Zürcher Ziegeleien und Eternit dieses Jahr die ‹Wilde Karte› an ein vielversprechendes junges Architekturbüro. 15 Portfolios aus der ganzen Schweiz gingen bis zur Bewerbungsfrist am 24. Februar ein. Letzte Woche hat die Jury die vier Finalistinnen ausgewählt: Charly Jolliet aus Fribourg, studioser und Kosmos aus Zürich sowie Bisig Rocchelli aus Trin werden sich am ‹Wilden Abend› am 21. September im Architekturforum Zürich dem Publikum vorstellen und die Fragen der Jury beantworten. Dem überzeugendsten Büro winkt die Teilnahme an einem eingeladenen Wettbewerb.

Über den Sommer stellt hochparterre.ch die ausgewählten Büros und ihre Projekte in je einem Porträt vor. Zusätzlich erscheinen alle vier Porträts in der Septemberausgabe von Hochparterre.