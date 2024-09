Am 19. September stellen vier junge Architekturbüros sich und ihre Arbeit vor.

Wer gewinnt dieses Jahr die Wilde Karte und sichert sich damit die Teilnahme an einem Studienauftrag der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Logis Suisse? Am 19. September fällt die Entscheidung.

Die ‹Wilde Karte›, die von den Zürcher Ziegeleien unterstützt wird, ist ein Wettbewerb und ein Schaufenster für Architektinnen und Architekten unter 40. Gemäss Generationen-Framing ist diese Altersgruppe dem Buchstaben ‹Y› zugeordnet, der nicht zufällig wie das englische Wort ‹why› ausgeprochen wird: Die Generation Y, so heisst es nämlich, zeichne sich dadurch aus, dass sie den Status quo mit seinen ungeschriebenen Regeln ständig hinterfrage. Ausserdem sei ihr eine sinnerfüllte Tätigkeit wichtiger als die Karriere.

Natürlich gibt es gute Gründe, solche Generationsmerkmale für Unsinn zu halten. Abgesehen davon trifft die Charakterisierung erstaunlich gut, wenn auch auf unterschiedlichste Weise, auf die vier Architekturbüros zu, die dieses Jahr für die ‹Wilde Karte› nominiert sind: Sie hinterfragen tradierte Berufsmodelle, probieren verschiedene Kooperationen aus, suchen nach Erfüllung in der Arbeit. Die einen mischen sich in die Raumentwicklung ihrer Heimatgemeinde ein, die anderen versuchen, aus pragmatischen Aufgaben bedeutungsvolle Architekturen zu schaffen, die dritten üben sich in der Liebe zu vormals ungeliebten Bauten. Und die vierten sind gar kein Büro, sondern ein genossenschaftlicher Zusammenschluss verschiedener kleiner Studios – der Versuch, vor der Architektur die Bedingungen ihrer Entstehung neu zu denken.

Wer die jungen Architektinnen und Architekten persönlich erleben will, kommt am 19. September ins Architekturforum Zürich, wo sie ihre Arbeiten und ihre Interessen vorstellen und eine Jury die ‹Wilde Karte› vergibt. Zu gewinnen gibt es die Teilnahme am Studienauftrag der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Logis Suisse AG für den «Neubau Wohnsiedlung Spichermatt» in Stans.

Und hier sind die Portraits der vier ausgewählten Büros:

