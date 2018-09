Mit der «Wilden Karte» fördern Hochparterre und Velux junge Architekturbüros in der Schweiz.

Am 25. Oktober laden Hochparterre und Velux ins neueröffnete ZAZ Bellerive in Zürich. Vier junge Büros präsentieren sich und wetteifern um einen Platz bei einem Studienauftrag.

Andres Herzog 18.09.2018 18:09

Jungen, vielversprechenden Architekturbüros fehlt meist nur eines: Bauaufträge. Darum haben Hochparterre und Velux die «Wilde Karte» geschaffen und dieses Jahr erstmals vier Büros ausgewählt und portraitiert. Nebst Ansehen gibt es die Chance, einen Auftrag zu ergattern. Am Veranstaltungsabend im Zentrum Architektur Zürich präsentieren sich die vier Büros und stellen sich den Fragen der Jury. Am Ende nimmt ein Kandidat den Wettbewerbsplatz nach Hause: für einen Studienauftrag über einen halben Blockrand im Stadtkreis 3 in Zürich, den die Bauherren Pensimo und Räbsamen mit Wohnungen und Gewerbe überbauen.

Wilder Abend

– Ort: ZAZ Bellerive, Höschgasse 3, Zürich

– Zeit: ab 18 Uhr, anschliessend gibts Hotdogs, Bier und Wein

– Architekturbüros: Jaeger Koechlin, Basel; Verve Architekten, Biel; Camponovo Baumgartner, Zürich; Demuth Hagenmüller & Lamprecht, Zürich

– Jury: Christine Dietrich (Velux), Dani Ménard (ZAZ), Andres Herzog (Hochparterre), Jörg Koch (Pensimo) und ein Vertreter von Räbsamen

– Moderation: Palle Petersen (Hochparterre)

Anmeldung bis zum 22. Oktober 2018