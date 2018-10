Sie nahmen gestern Abend die Wilde Karte mit nach Hause: Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller und Andreas Lamprecht. Fotos: Jürg Zimmermann

Andres Herzog 26.10.2018 14:32

So rammelvoll sieht man das ZAZ Bellerive in Zürich nicht jeden Abend: 140 Personen drängten sich in den grossen Saal, um den vier Architekturbüros zu lauschen, die Hochparterre und Velux für die erste «Wilde Karte» ausgewählt hatten. Bei der Präsentation hatten die Architekten frei Hand. Roman Tschachtli von Verve Architekten setzte am Schluss seines Vortrags eine Sonnenbrille auf und proklamierte: «Wir brauchen Alternativen, einen anderen Blick.» Camponovo Baumgartner erklärten ihre Karriere entlang ihrer Bürostandorte. «Nächste Woche ziehen wir das nächste Mal um.» Jaeger Koechlin führten klassisch von Projekt zu Projekt und stellten einen Umbau, einen Anbau und einen Kindergarten vor. Mit einem Gemälde von Gerhard Richter starteten schliesslich Demuth Hagenmüller & Lamprecht ihre Präsentation, die sie mit einem Kurzfilm über städtebauliche Varianten abschlossen.

Roman Tschachtli von Verve Architekten eröffnete den Abend.

Im Anschluss fragten die Jury und die Zuschauer jeweils kritisch nach: Ist Holz euer Lieblingsmaterial? Was macht ihr in fünf Jahren? Wo bleibt das Licht in der Architektur? Während sich das Publikum beim Velux-Apéro mit Wein, Bier und Hotdogs verköstigte, zog sich die Jury zurück, um einen Gewinner auszumachen. Nach kurzer Beratung verkündete sie das Ergebnis: Demuth Hagenmüller & Lamprecht erhalten die Wilde Karte, weil sie erfrischend präsentierten, weil sie schlagfertig antworteten und weil sie sich viel mit Wohnungsbau beschäftigt haben. Das Büro kann nun an einem Studienauftrag über einen halben Blockrand im Kreis 3 in Zürich mitmachen, den die Bauherren Pensimo und Zobrist + Räbsamen mit Wohnungen und Gewerbe überbauen. Als Trost und als Stärkung erhielten die anderen Büros je eine Flasche Gin. Auch wer sich im Januar beworben hat und leer ausgegangen ist, muss nicht verzagen. Nächstes Jahr findet die Wilde Karte wieder statt und gibt vier neuen jungen Büros eine Chance auf einen Wettbewerbsplatz.

Wilde Karte

– Jury: Christine Dietrich (Velux), Dani Ménard (ZAZ Bellerive), Andres Herzog (Hochparterre), Jörg Koch (Pensimo) und Urs Räbsamen (Zobrist + Räbsamen)

– Moderation: Palle Petersen (Hochparterre)

– Gewinner: Demuth Hagenmüller & Lamprecht, Zürich

– Teilnahme am Studienauftrag: Überbauung mit Wohnungen und Gewerbe im Kreis 3 in Zürich