Besucht haben wir Nosu Architekten Anfang Sommer, weil sie die Erweiterung der Primarschule Paul Klee in Münchenbuchsee gewonnen hatten. Das war nach dem Gymnasium Neufeld in Bern bereits ihr zweiter Wettbewerbserfolg. Jetzt gewinnen sie auch noch die Erweiterung der Schule in Galgenen. Was macht den Unterschied? Ist in den Entwürfen von Carla Llaudo und Giulio Branca etwas Besonderes auszumachen? Denn beide haben eine Migrationsgeschichte. Sie ist in Barcelona aufgewachsen, hat dort studiert und auch als Architektin bei BAAS gearbeitet. Er kommt aus dem Veltlin und lernte seinen Beruf in Lugano und Mendrisio. Auch ihr Büroname «Nosu» sagt etwas aus über das bisherige Leben: Er ist aus den beiden Wörtern «Nord» und «Süd» zusammengesetzt. Die Erfahrungen, die sie auf beiden Seiten der Alpen gemacht haben, würden sie prägen. Haben sie darum einen anderen Zugang zur Architektur? Im Gespräch suchen wir nach einer Verschmelzung der Kulturen, können sie aber nicht an Beispielen festmachen. Einzig eine Erkenntnis machen wir aus: Zugezogene hinterfragen das Gewohnte mehr. Über sieben Brücken musst du gehen Die Ausbildung lockte Giulio Branca in die Schweiz – «Mendrisio war sensationell!» – Carla Llaudo entfloh der Wirtschaftskrise und den schlechten Arbeitsbedingungen in Spanien. Aus geplanten sechs ­Monaten sind sechs Jahre im Norden geworden. Kennengelernt haben sie sich bei E2A. Auch bei MOA und Berrel Kräutler haben sie gearbeitet – ein Austauschsemester und ein Praktikum hatten sie vorher schon nach Deutschland geführt. In Zürich lernten sie schnell, wie man entwirft und einen Wettbewerb abgibt. Doch am meisten Erfahrungen sammelte das Paar, seit es selbstständig ist: «Wir mussten einen eigenen Weg ­finden.» Denn irgendwann wollten sie ein eigenes Büro führen. Sie gaben einen ersten gemeinsamen Wettbewerb ab, während sie n...