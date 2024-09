Es war einmal: Pascal Flammers Wettbewerbsbeitrag aus dem Jahr 2021

Zweiter Anlauf in St.Gallen Nach dem Debakel der abgebrochenen Planung startet der Kanton St. Gallen einen neuen Projektwettbewerb für den HSG-Campus am Rand der St. Galler Altstadt – diesmal mit Präqualifikation. 30.09.2024 19:13

Heute hat der Kanton St.Gallen mitgeteilt, dass der neue Wettbewerb für den Campus Platztor lanciert ist. Am Rand der St.Galler Altstadt soll bis 2031 ein nachhaltiges und modernes Universitätsgebäude für 3’000 Studierende entstehen. Die Universität St. Gallen (im Volksmund HSG) möchte mit dem neuen Campus näher an die Stadt und stärker ins Bewusstsein ihre Bevölkerung rücken. «Deshalb soll der Campus als öffentlicher Ort Offenheit ausstrahlen», heisst es frohgemut in der heutigen Medienmitteilung. Das Terrain ist allerdings heikel, die Vorgeschichte delikat. Derselbe Wettbewerb wurde nämlich schon einmal durchgeführt. 2021 gewann Pascal Flammer nach einer Überarbeitungsphase das offen ausgeschriebene Verfahren. Allerdings war bei der Angelegenheit von Anfang an der Wurm drin, nach zweieinhalb Jahren Planung musste das Projekt schliesslich sistiert werden. Ob die Schuld für das kostspielige Debakel alleinig beim unerfahrenen Architekten zu suchen ist, wie in den damaligen Pressemitteilungen insinuiert wurde, darf bezweifelt werden. Ivo Bösch hat die unselige Geschichte in einem früheren Hochparterre-Beitrag minutiös aufgearbeitet und ist auf Konflikte zwischen Kanton und HSG gestossen, die eine produktive Entwicklung des Projekts von vornherein torpedierten. Nun also ein neuer Wettbewerb. Über veränderte Rahmenbedingungen oder revidierte Zielvorstellung erfährt man in der heutigen Medienmitteilung wenig, dafür vom Wechsel des Verfahrens: Anstelle des offenen Wettbewerbs soll es nun eine Präqualifikation mit maximal 16 Teams richten, welche sich mit Referenzprojekten bewerben müssen. «Mit diesem Verfahren», so liest man, «stellt der Kanton sicher, dass ausgewiesene Architekturbüros am Wettbewerb teilnehmen.» Dass auch die Auslober aus den Fehlern gelernt haben, dass das Raumprogramm überarbeitet worden ist und die Jury ...