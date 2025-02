Für das Lochergut konzipiert, 1970 als Siedlung Unteraffoltern II realisiert. 5. Preis: Georges-Pierre Dubois Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Daniel Weiss 28.02.2025 10:00

Wohnungsbau im grossen Stil In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der 1959 von der Stadt Zürich ausgeschriebene Wettbewerb für die Grosssiedlung Lochergut.

Die Silhouette der 1963 bis 1966 ausgeführten Wohnüberbauung Lochergut in Aussersihl bildet einen weithin sichtbaren städtebaulichen Akzent. Wie ein Gebirge steigt die gestaffelte und abgetreppte Hochhauszeile aus dem Häusermeer des alten Arbeiterquartiers auf. Am Seebahneinschnitt positioniert, markiert der mächtige Baukörper den Übergang vom inneren zum äusseren Kreis 4. Die einprägsame, von Karl Flatz entworfene Grossform mit der niedrigen, 2006 von pool Architekten umgestalteten, zentrumsbildenden Sockelbebauung ist aus dem Stadtbild kaum mehr wegzudenken. Die grossen Fragen Andere Wettbewerbsteilnehmer*innen wählten ganz andere Lösungen, um das umfangreiche Raumprogramm auf der kleinen Parzelle unterzubringen. Georges-Pierre Dubois schlug zwei quer zur Badenerstrasse stehende, corbusianisch anmutende Scheibenhochhäuser vor. Das von ihm in einer Fotomontage eindrucksvoll in Szene gesetzte Ensemble wurde mit dem fünften Preis ausgezeichnet. Die 84 Meter hohe brutalistische Betonskulptur von Otto Glaus errang den vierten Preis. Wegen der im Programm festgeschriebenen hohen Ausnützungsziffer kam es bereits in der Fragerunde zu kritischen Anmerkungen, prominente Büros wie Cramer Jaray Paillard verzichteten deswegen auf eine Teilnahme, und Emil Roth veröffentlichte nach dem Juryentscheid eine scharfe Generalabrechnung im ‹Werk›. ###Media_2### Die kleinen Dinge Neben den städtebaulichen Vorzügen und der angenommenen günstigen Wirtschaftlichkeit gab es weitere Gründe, warum die Jury den Entwurf von Karl Flatz mit dem ersten Preis auszeichnete. Dies zeigen die im gta Archiv aufbewahrten Originalpläne deutlich: Kurze Korridore oder offene Laubengänge erschliessen über innenliegende Treppen jeweils auch das darüber- und das darunterliegende Geschoss, halten die Erschliessungsfläche klein und sorgen zugleich für übersichtliche Nachbarschaften inn...