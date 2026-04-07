Erstrangiertes Projekt von Martin SpÃ¼hler: reduzierte Plandarstellung auch im 1:50-Grundriss Fotos: gta Archiv, ETH ZÃ¼rich

Daniel Weiss 07.04.2026 17:44

Wo die alten Leute wohnen In der Rubrik Archivperle prÃ¤sentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: ein Altersheim in ZÃ¼rich-Wiedikon aus dem Jahr 1984. 07.04.2026 17:44

Die Erstellung separater Wohneinrichtungen fÃ¼r Ã¤ltere Menschen gehÃ¶rte seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu den kommunalen Aufgaben. Eine grÃ¶ssere Verbreitung erlebte dieser Bautyp aber erst ab den 1950er-Jahren. Das erste Altersheim im heutigen Sinne erÃ¶ffnete die Stadt ZÃ¼rich 1842 an prominenter Lage auf einer der alten Schanzen. Der klassizistische Bau von Leonhard Zeugheer orientierte sich mit seinen Risaliten an den zeitgenÃ¶ssischen Spitalbauten. Das Pfrundhaus St. Leonhard bot Platz fÃ¼r hundert, eher Ã¤rmere Bewohner*innen. Sie hatten beim Eintritt ihr Hab und Gut, die Â«PfrÃ¼ndeÂ», abzugeben und zudem in KÃ¼che und Haushalt mitzuarbeiten. FÃ¼r wohlhabendere BÃ¼rger*innen entstand auf dem benachbarten GrundstÃ¼ck 1877 das BÃ¼rgerasyl. Moderne und Boomjahre 1928 schrieb die Stadt ZÃ¼rich einen ersten Wettbewerb fÃ¼r ein Altersheim aus, an dem sich Ã¼ber 80 BÃ¼ros beteiligten. Â«AnstaltÂ» oder Â«InsassenÂ» zeugen vom damaligen Zeitgeist. Der Bauplatz war ein weitlÃ¤ufiges Areal mit prÃ¤chtiger Aussicht in der Waid. Alle prÃ¤mierten BeitrÃ¤ge wiesen Ã¤hnliche Grundrisse auf, die sich vom modernen Krankenhausbau ableiteten. Niedrige FlÃ¼gelbauten mit nach SÃ¼den orientierten Zimmern greifen in die Landschaft aus. Umgesetzt wurde das Bauvorhaben aber, vermutlich wegen der Wirtschaftskrise, nie. Bereits in der Zwischenkriegszeit begann sich das Kernfamilienmodell durchzusetzen. Zudem stieg die Lebenserwartung. Mit der Hochkonjunktur wurde die Pflege Betagter immer stÃ¤rker ausgelagert. Dies fÃ¼hrte zu einem Bauboom bei privaten und kommunalen Alterseinrichtungen. Auch die Angebote wurden vielfÃ¤ltiger: vom klassischen Altersheim Ã¼ber Siedlungen mit Alterswohnungen bis zu Pflegeheimen. Bei Grosssiedlungen wie dem Lochergut oder Hardau plante man stÃ¤dtische Alterswohnungen mit. Zwischen 1950 und 1970 veranstaltete die Stadt Ã¼ber ein Dutzend Wettbewerbe bis die Nachfrage wegen rÃ...