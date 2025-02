Der städtebauliche Vorschlag: 250 Wohnungen über dem Lettenkanal Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Daniel Weiss 14.02.2025 10:00

Wieder aufgetaucht In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der Ideenwettbewerb zum Letten-Areal Zürich aus dem Jahr 1987 – mit den verschollenen Originalplänen. 14.02.2025 10:00

1987 schrieben die Stadt Zürich, der Kanton und die SBB einen öffentlichen Ideenwettbewerb für die städtebauliche und freiräumliche Gestaltung des Gebiets Zürich-Letten aus. Gesucht waren Vorschläge für die Neunutzung des Bahnhofs Letten, der nach Fertigstellung der unterirdischen Direktverbindung vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Stadelhofen stillgelegt werden sollte. Der Perimeter umfasste neben den ganzen Gleisanlagen auch weite Teile der Umgebung. Das Programm war bewusst offen formuliert. Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde das Architekturteam Kündig Hubacher Bickel mit der Landschaftsarchitektin ­Sibylle Aubort-Raderschall und dem Künstler Christoph Haerle. Für das junge Team war dies ein grosser Erfolg. Der Kerngedanke des Entwurfs: eine langgezogene, kammförmige und hoch verdichtete Überbauung mit 250 Wohnungen über dem Lettenkanal. Viele andere Teilnehmer*innen schlugen eher landschaftsplanerische Eingriffe vor. «Sang- und klanglos verschwunden» Trotz der städtebaulichen Relevanz verschwanden die Ergebnisse des Wettbewerbs « sang- und klanglos in den Schub­laden; es gab weder Ausstellung noch Publikation noch Pressekonferenz », wie Sabina ­Hubacher auf ihrer Bürowebseite schreibt. Dies vermutlich auf Druck der damaligen Baustadträtin Ursula Koch. Der Wettbewerb wurde weder in den Fachzeitschriften noch in der Tagespresse ausführlicher besprochen. ###Media_2### Dass der Ideenwettbewerb zu keinem gebauten Resultat führte, ist in der Rückschau umso mehr von Interesse, da wenige Jahre später die offene Drogenszene vom Platzspitz auf das noch immer brachliegende Letten-Areal verdrängt wurde, mit bis heute nachhallenden stadtentwicklungspolitischen und sozialen Folgen. Nun ist der in Vergessenheit geratene Wettbewerb unter den über 10 000 Plänen zu Wettbewerben der Stadt Zürich, die das...