Jetzt mitmachen am Ideenwettbewerb!

Im Jahr 2027 wird die schweizerische Wettbewerbsordnung 150 Jahre alt. 1877 publizierte der SIA die ersten «Grundsätze über das Verfahren bei öffentlichen Concurrenzen» – ein Dokument, das bis heute nachwirkt. Dieses Jubiläum nimmt das Wettbewerbslabor in Zusammenarbeit mit dem SIA zum Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern grundlegende Fragen zu stellen: Welche Rolle soll der Planungswettbewerb in einer sich wandelnden Bau- und Planungskultur spielen? Wie reagiert das Wettbewerbswesen auf neue Formen der Zusammenarbeit, auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Partizipation?



Unter dem Titel «Zukunft Wettbewerb» ist ab sofort ein offener Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Gesucht werden konkrete Verbesserungsvorschläge ebenso wie visionäre Konzepte – von Einzelpersonen, Teams oder Firmen, in Deutsch oder Französisch. Als Abgabe ist nur ein Text von maximal 3000 Zeichen verlangt, dazu eine Illustration. Mitmachen kann man bis am 18. Mai 2026.



Eine sechsköpfige Jury unter dem Vorsitz der Architektin Astrid Staufer wählt die fünf besten Ideen aus. Die öffentliche Jurierung findet am 9. Juni 2026 in Biel statt. Die prämierten Ideen werden zum Thema beim nächsten Wettbewerbslabor – dem Kongress, der am 30. September 2027 stattfindet.