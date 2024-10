Wettbewerbsquartett mit Pascale Guignard, Peter Ess, Ivo Bösch und Roxane Unterberger Fotos: Hochparterre

Anlass für das Revival des Wettbewerbsquartetts ist die aktuelle Ausstellung «Wettbewerbe Architektur Landschaft» im ZAZ Bellerive in Zürich. Sie zeigt in Bild und Modell 104 erstrangierte Projekte der letzten zwei Jahre im Kanton Zürich. Pläne sind im Ausstellungskatalog «Erste Ränge in Zürich, 2022–2024» zu sehen, der als Sonderausgabe von «Hochparterre Wettbewerbe» Mitte Oktober erscheint.



Das Wettbewerbsquartett besteht wir früher aus der wettbewerbserfahrenen Architektin Pascale Guignard, dem Wettbewerbsurgestein und immer noch häufigen Jurymoderator Peter Ess und mir, dem kommentierenden Redaktor bei Hochparterre. Als Gast haben wir diesmal Roxane Unterberger dabei, Ausstellungsmacherin im ZAZ Bellerive.



In den Architekturwettbewerben der letzten zwei Jahre sind Veränderungen zu beobachten: Zum Beispiel gewinnen nachhaltige Ziele an Bedeutung. Doch was heisst das für die Architektur? Wie überzeugen erfahrene Jurymitglieder Bauherrschaften, Gebäude stehen zu lassen? Was bedeutet CO2-Reduktion? Entwickelt sich eine neue Architektursprache?



Das Wettbewerbsquartett hat sich drei Wettbewerbsperlen aus der Ausstellung ausgesucht, präsentiert und diskutiert sie – auch mit dem Publikum. Es geht um die Erweiterung des Schulhauses Langwiesen in Winterthur, um das Truninger-Areal in Rickenbach und um die Siedlung Hirschwiese in Zürich. Was ist dem Wettbewerbsquartett Interessantes aufgefallen?