Der Kongress zum Architekturwettbewerb findet zum zweiten mal statt.

Am zweiten Wettbewerbslabor geht es um die Phase Null, den Fachplanungsaufwand, um mehr Dialog, um eine Juryliste und um Kooperation statt Konkurrenz.

Am 5. September 2025 findet das zweite Wettbewerbslabor statt. Wie viel Fachplanung verträgt ein Wettbewerb? Vieles läuft schon vor dem Wettbewerb schief. Was können wir dagegen tun? Wie sollen Jurys in Zukunft zusammengesetzt werden? Wie sähe ein echter Dialog in einem Konkurrenzverfahren aus? Und lässt sich der Wettbewerb sogar überwinden? Mit solche Fragen beschäftigen sich fünf Laborgruppen. Seit Anfang Jahr treffen sich die multidisziplinären Gruppen und bereiten Inputs für den Kongresstag vor. Sie werden ihre Ideen, Vorschläge und Erkenntnisse zur Diskussion stellen. Vor zwei Jahren ging es in den Workshops noch um den digitalen Wettbewerb, um die steigenden Aufwand und um die Klimakrise. Hochparterre hat dazu einen kostenlosen Themenfokus gestaltet.

Der Kongress richtet sich an Auslober*innen, Teilnehmer*innen und Organisator*innen. Veranstaltet wird er von der Stiftung Forschung Planungswettbewerbe, die Konkurado.ch betreibt, und von Hochparterre, das die Fachzeitschrift Hochparterre Wettbewerbe herausgibt. Am Kongress in einer ehemaligen Industriehalle in Zürich-Oerlikon werden 150 Fachleute erwartet. Zurzeit sind nur noch wenige Plätze frei.

Mit freundliche Unterstützung von Zürcher Ziegeleien und Bundesamt für Kultur