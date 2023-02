Der Wasserturm als Landmarke. Projekt: Hürzeler Holzbau und Weberbuess Architekten

Wasserturm bleibt stehen Der Gesamtleistungswettbewerb für das Magazin Birch in Schaffhausen ist entschieden. Das Gewinnerprojekt erhält den Wasserturm auf dem Areal und inszeniert ihn als Landmarke. 14.02.2023 09:00

Der 24 Meter hohe Wasserturm, der zuhinterst im Mühlental steht, schien dem Ende geweiht. Aus dem ‹Verzeichnis der schützenswerten Kulturdenkmäler der Stadt Schaffhausen› war der 1916 erbaute Turm im Vorfeld des Wettbewerbs entlassen worden. Ursprünglich diente er zur Erzeugung von Wasserdruck im Werk IV der Georg Fischer AG, in Schaffhausen liebevoll ‹GF› genannt. 2001 wurde das Werk abgerissen. Das Holzfachwerk mit heller Ziegelausfachung ist damit das letzte Erinnerungsstück an diesen Teil der Schaffhauser Industriegeschichte. Obwohl 2018 eine Machbarkeitsstudie für den Erhalt des Turms argumentierte, plante die Stadt den neuen Werkhof am Standort ohne ihn. In der Studie empfohlene Sofortmassnahmen zum Erhalt des Industriedenkmals wurden nicht umgesetzt. Im Abstimmungsbüchlein für den Ersatzbau Magazin Birch fand der Wasserturm keine Erwähnung. Aus Sicht des Stadtrats stehe der Turm im Weg, und dies, obwohl er nur 0.12% der Fläche des rund 35'000 Quadratmeter grossen Areals ausmache, wie die beiden selbsternannten Turmretter Robin Kohler und Nick Wangler am 4. Schaffhauser Architekturgespräch letzten Dezember erklärten. Der Fotograf und der Germanistik- und Geschichte-Student starteten eine Volksmotion und machten mit einem Instagram-Account für den Erhalt des ‹wassotuom› mobil. Immer wieder posteten sie Memes, dass der «schöne Wasserturm» noch stehe. Eine fehlende Nutzungsidee sei kein Abrissgrund. ###Media_2### Den baukulturellen Wert des Turms erkannt hat auch das Gewinnerteam des Wettbewerbs, das gestern bekanntgegeben wurde, und folglich die Jury. Die Hürzeler Holzbau in Zusammenarbeit mit Weberbuess Architekten erhalten den Wasserturm und inszenieren ihn als Landmarke. Der Turm soll als Teil des Projekts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der ‹wassotuom›-Aktivismus hat diese Öffentlichkeit vorbereitet. Gesamtleistungswettbewerb M...