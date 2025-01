Das Zwhatt-Areal im Norden Zürichs

Wäldchen und Betongerüst Die 2. Etappe des Zwhatt-Areals in Regensdorf ist entschieden: Doscre und Salathé haben den zweistufigen Wettbewerb für sich entscheiden können. Bis 2030 bauen sie 230 Wohnungen und 3000 Quadratmeter Gewerbe. 17.01.2025 15:01

In Regensdorf bei Zürich entsteht das Zwhatt-Areal. Die Anlagestiftung Turidomus der Pensimo bauen dort 650 Wohnungen und 15’000 Quadratmeter für Gewerbe. Die ersten Hoch- und Langhäuser sind bezogen oder noch in Bau. Nun hat ein zweistufiger Wettbewerb darüber entschieden, wie es weitergeht auf dem ehemaligen GRETAG-Areal. Dabei sollte die bisherige Planung «nicht nur fortgeschrieben, sondern neue Impulse gesetzt» werden, wie es in der Medienmitteilung heisst. ###Media_2### Die siegreichen Teams heissen Donet Schäfer Reimer Architekten (DOSCRE) aus Zürich und Salathé Architekten aus Basel. Vorgabe aus der Analyse des Bestands war der Erhalt der Struktur der ehemaligen Shedhalle. Im Plan der Architekturbüros sollen Träger und Sheddächer die neuen Bauten über die Gassen hinweg miteinander verbinden. So entstünden ausdruckstarke öffentliche Freiräume. Die Jury: «Als tragende Idee des Projekts versprechen die Sheds als strukturelles Muster und räumliche Grundfigur eine neue Identität und die Aneignung des Raums. So werden die Spuren des Bestands gekonnt integriert und als stabiles Fundament genutzt.» ###Media_3### Re-use und Tiny-Forest Weitere Impulse: Der Wiedereinbau vorhandener Bauteile soll die CO2-Bilanz verbessern und ein dicht bepflanzter Kleinwald auf dem Gelände soll die Biodiversität verbessern, sowie das Mikroklima und den Wasserhaushalt. Als Orientierung diene die Zertifizierung «SNBS-Areal». Auf vier Teilbaufeldern sollen rund 230 Wohnungen und ca. 3000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen – bis 2030, falls alles so Läuft, wie geplant....