Vorteile überwiegen: Jakob Frei gewinnt mit Nr. 60 das Freiluftschulhaus Ringlikon. Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Tamino Kuny 24.11.2025 10:36

Von Vorteilen und Nachteilen In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: Juryberichte der Stadt Zürich – von 1944 bis 1959 in Vor- und Nachteile gegliedert. 24.11.2025 10:36

Der erste Jurybericht, in dem die Projektbeschreibungen der engeren Wahl in «Vorteile» und «Nachteile» gegliedert wurden, stammt aus dem Jahr 1944: der offene Wettbewerb für das Schulhaus im Gut mit 117 Entwürfen («offen» bezog sich damals auf «in der Stadt Zürich verbürgerte oder niedergelassene Architekten»). Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs begann die Stadt, den Schulhausbau mit Wettbewerben voranzutreiben, und viele Architekturbüros waren auf der Suche nach Arbeit. War die Gliederung in Vor- und Nachteile also nötig, um die zahlreichen Projekte erfassen und vergleichen zu können? Sicher ist, dass die akribische Formatierung in die Amts­periode von Albert Heinrich Steiner fällt (1943 – 57). Als Stadtbaumeister war er in allen Jurierungen vertreten, die einen solchen Bericht hervorbrachten. Die Formulierungen sind knapp und verständlich. «Wenig Terrainbewegungen notwendig», heisst es etwa beim Wettbewerb für das Freiluftschulhaus Ringlikon. ###Media_1### Grosses Programm, einfacher Bericht Ein letztes Mal taucht diese Gliederung im Jurybericht der Wohnüberbauung Lochergut auf. Sie ist eine von zwei Ausnahmen, bei denen sie sich nicht auf Schulhäuser bezieht. Die andere Ausnahme ist der Wettbewerb für das Stadion Hardau. Auch Projekte dieser Komplexität liessen sich mit der gewählten Methode einfach vergleichen. Warum sie nach dem Lochergut fallen gelassen wurde, lässt sich nicht sagen. Stadtbaumeister war ab 1957 nicht mehr Steiner, sondern Adolf Wasserfallen (1957 – 84). Die Vorteile und Nachteile aus dem Archiv erinnern daran, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Architekt*innen, die diese Berichte heute sehen, reagieren alle gleich: Warum nicht wieder so übersichtlich gestalten? Tamino Kuny, Wissenschaftlicher Mitarbeiter gta Archiv, ETH Zürich...