Redaktorin Ekin Özdil sucht nebst ihrer Tätigkeit für ‹Hochparterre Wettbewerbe› auch mal verzweifelt nach Landschaftsarchitekturbüros. Ivo Bösch hört als ‹Wettbewerbe›-Redaktor immer öfter von den Mühen der Architekturbüros.

Verzweifelt gesucht Im Architekturwettbewerb ein Landschaftsarchitekturbüro zu finden, ist mit grossen Hürden verbunden. Höchste Zeit für praktikable Lösungen. 17.06.2025 08:00

«In den vergangenen Jahren war das eine der grössten Herausforderungen», sagt die Architektin Elisabeth Hobiger – und meint damit die Suche nach einem Landschaftsarchitekturbüro bei Wettbewerbsteilnahmen. Besonders bei selektiven Verfahren sei es ein Wettlauf; noch am Tag der Ausschreibung müsse sie E-Mails verschicken und Telefonate führen. «Es braucht immer mehrere, manchmal bis zu 20 Anläufe.» Sie berichtet von Kolleginnen, die 40 Büros anfragen mussten. Ist ein selektiver Wettbewerb seit einer Woche ausgeschrieben, probieren es Architekturbüros gar nicht mehr: «Keine Chance.» Doch kaum ein Wettbewerb kommt heute ohne ein Landschaftsarchitekturbüro aus. Was als interdisziplinäres Entwerfen für komplexe Aufgaben gedacht ist, entwickelt sich zu einer grossen Hürde. Und je kleiner oder jünger ein Architekturbüro, desto schwieriger wird die Suche. Auf der anderen Seite, bei den Landschaftsarchitekten: volle Posteingänge, knappe Kapazitäten, fehlende Planungssicherheit, unzumutbare Honorare. Hinzu kommt: Landschaftsarchitektinnen dürfen – und wollen – in der Regel nur mit einem Architekturbüro zum Wettbewerb antreten. All das führt zu einem Nadelöhr und belastet alle. Freiraumgestaltung als Gebot der Stunde Der Landschaftsarchitekt Dieter Kienast machte die Disziplin in den 1990er-Jahren wieder zur Partnerin der Architektur. Ihre heutige Anerkennung hat aber auch mit der Verdichtung zu tun: Freiräume sind wichtiger geworden; Flächen ohne ökologische Gestaltung sind kaum noch denkbar. Seit auch die Stadt und der Kanton Zürich nur noch Generalplanungswettbewerbe ausschreiben, ist die Teilnahme von Landschaftsarchitekten zu einer allgemeinen Pflicht geworden. Ein Beispiel: In der Gemeinde Gutenswil will eine Pensionskasse Wohnhäuser bauen – am Ortsrand, in sensibler Landschaft. Der Wettbewerb zum Projekt hat gezeigt: Wer hohe ortsbauliche und öko...