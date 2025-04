Das Landgut Lohn in Kehrsatz bei Bern dient der Schweiz als mediale Kulisse. Nun ist der Studienauftrag für die Erweiterung entschieden.

Ella Esslinger 27.04.2025 17:15

Seit der Schenkung an die Schweizerische Eidgenossenschaft 1942 ist das Landgut Lohn ein Ort für den Empfang von Staatsgästen. 1946 empfing der Bundesrat hier Winston Churchill, in den 1960er-Jahren König Bhumibol und Königin Sirikit von Thailand. Im Januar 2024 waren zwei wichtige Staatsgäste da: Premierminister Li Qiang, um die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und China zu besprechen, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, zur Vorbereitung der «hochrangigen Konferenz zum Frieden in der Ukraine», die auf dem Bürgenstock stattfand. Mediale Kulisse Das Landgut ist ein entsprechend medial aufgeladener Ort. Die Kulisse dient für inszeniertes Händeschütteln und für 30-köpfige Staatsbankette. Klar definierte Protokolle regeln die Abläufe (so war im Studienauftrag auch der Chef Protokolle des EDA Mitglied der Sachjury). In den letzten Jahren mussten Teile des Programms aufgrund der gestiegenen Anforderungen in ein Zelt vor dem Gebäude verlegt werden. Das Anwesen selbst ist dadurch in den Hintergrund gerückt – und soll nun mit den richtigen Eingriffen wieder mehr zur Geltung kommen. ###Media_2### Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), verfolgte mit dem Studienauftrag das Ziel abzuklären, welches zusätzliche Bauvolumen auf dem Areal im Einklang mit der bestehenden Bebauung realisierbar ist. Dabei ging es insbesondere um die Organisation repräsentativer Nutzungen: Staatsempfänge und Anlässe, Sitzungen und Konferenzen sowie Friedensgespräche. Die Nutzungserweiterung sollte ausserhalb des bestehenden Hauptgebäudes untergebracht werden und die historische Komposition der «Berner Campagne» respektieren. Für die teilnehmenden Teams galt es, das Wesen der weitläufigen ­Anlage, die von einem französischen Garten abgeschlossen wird, zu durchdringen und eine sensible Setzung zu fi...