Eine isolierte Decke überspannt das Erdgeschoss. Visualisierung: Raumgleiter

Schule in der Kirche Vécsey*Schmidt Architekt*innen gewinnen den Konzeptwettbewerb für die Umnutzung der Kirche Wipkingen. Die Kirche wird zum Betreuungsraum für die benachbarte Schule. 08.03.2023 18:00

«Seit 2019 wird die Kirche Wipkingen nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzt. Gleichzeitig steigt – wie in der ganzen Stadt – auch in der benachbarten Schulanlage Waidhalde der Raumbedarf. Darum wurde vom Stadtrat und der reformierten Kirchgemeinde Zürich beschlossen, die Kirche zukünftig für schulische Zwecke zu nutzen», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung von Stadt und Kirchgemeinde. Bis ins Schuljahr 2031/32 bestehe im Einzugsgebiet der Schule Waidhalde ein Bedarf von sechs bis acht zusätzlichen Primar- und Sekundarklassen. Durch die Umnutzung der Kirche werden in der bestehenden Schulanlage drei Klassenzimmer freigespielt. Den Konzeptwettbewerb, der im selektiven Verfahren durchgeführt wurde, konnten Vécsey*Schmidt Architekt*innen mit Anderegg Partner für sich entscheiden. Das Gewinnerprojekt überspannt das Erdgeschoss mit einer isolierten Decke. «Unten» werden ein Mehrzweckraum, eine Bibliothek sowie Verpflegung und Betreuung untergebracht. «Oben» entsteht ein grosser, ungeheizter, divers nutzbarer Raum unter dem Deckengewölbe der Kirche. Alle Umbauten werden dabei reversibel und mit Rücksicht auf den baulichen Charakter der Kirche ausgeführt. ###Media_2### ###Media_3### «Der Umgang mit dem Bestand ist gegenwärtig eine der Top-Herausforderungen beim Bauen. Mit dem vorliegenden Projekt zeigen wir auf, wie attraktiv eine Umnutzung des Bestehenden sein kann», freut sich Hochbauvorsteher André Odermatt über das Projekt. Michael Hauser, Ressortleiter Immobilien der Kirchenpflege, ergänzt: «Für uns ist die Umnutzung der Kirche Wipkingen ein wegweisendes Projekt aus dieser engen Zusammenarbeit mit der Stadt und eine Win-win-Situation für beide Seiten.» Es sei geplant, zukünftig auch weitere kirchliche Liegenschaften für andere Nutzungen zu öffnen. Im Sommer wird aus dem Kirchgemeindehaus Sihlfeld ein Kindergarten, geplant ist eine städtisc...