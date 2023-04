Durchschnittliche Teilnehmerzahl an offenen Projektwettbewerben nach Abgabemonat (2015 bis 2021). Grafik: Hochparterre Wettbewerbe / konkurado.ch

Über die Jahre betrachtet, gibt es tatsächlich deutliche Unterschiede in der Zahl der abgegebenen Arbeiten an offenen Wettbewerben. In welchem Monat der Abgabetermin gesetzt ist, hat einen Einfluss.

Hat der Abgabetermin einen Zusammenhang mit den Teilnehmerzahlen? Nehmen weniger Teams an einem Projektwettbewerb im offenen Verfahren teil, wenn er zum Beispiel mitten in den Sommerferien abgegeben werden muss? Wenn ja, wäre das für einen Auslober interessant zu wissen, falls er möglichst viele Projekte erhalten möchte. Oder es könnte eine Strategie von Architekturbüros sein, genau dann mitzumachen, wenn sie wenige Abgaben erwarten, um die eigenen Chancen zu erhöhen. Fast halb so viel Analysiert haben wir nur offene Projektwettbewerbe, auch zweistufige, weil bei den anderen Verfahren die Teilnehmerzahlen beschränkt sind. Von den sieben analysierten Jahren haben wir die Teilnehmerzahlen pro Abgabemonat gemittelt. Wie erwartet zeigt diese Kurve tiefe Zahlen im Januar und in den Sommermonaten Juli und August. Ein Abgabetermin in oder kurz nach den Weihnachts- und Sommerferien bedeutet weniger teilnehmende Architekturbüros. Oder umgekehrt: Vor Weihnachten und vor den Sommerferien ist Hochsaison im Wettbewerb. Unerwartet aber sind die ‹wenigen› teilnehmenden Büros im März und in den Monaten September bis November. Will nun also eine Veranstalterin möglichst viele Projekte erhalten, so ist gemäss unseren Zahlen ein Abgabetermin im Mai oder Dezember ideal, vielversprechend sind auch die Monate Februar, April und Juni. Umgekehrt ist Architekturbüros zu empfehlen, im März oder im Herbst an Wettbewerben teilzunehmen, weil dann durchschnittlich fast halb so viele Abgaben eingegangen sind im Vergleich zu den ‹besten› Monaten....