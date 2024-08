Le concours pour la construction de la nouvelle base nautique de la Jonction à Genève a permis aux équipes participantes d’explorer le potentiel du réemploi de matériaux sur un site remarquable.

20.08.2024

C’est un objet de petite taille, voué aux loisirs, et pourtant très important parce qu’il synthétise de nombreuses problématiques actuelles et reflète les ambitions de développement de la ville de Genève. Le site marque l’entrée du futur parc de la Jonction, à l’extrémité ouest du centre-ville, entre l’ancienne usine Kugler, devenue centre culturel, et le confluent de l’Arve et du Rhône, dont la rencontre bicolore et iconographique des eaux a fait le tour du monde. Ce projet de parc est issu d’une mobilisation citoyenne, suivie d’une démarche participative menée par la Ville, lors de laquelle la délocalisation du centre nautique a été déterminée, afin de limiter les flux motorisés à l’entrée du site. Le concours concentre donc des enjeux urbains et paysagers, puisque la parcelle articule la ville, le parc, les rives et les coteaux boisés qui lui font face; patrimoniaux et architecturaux, en s’intégrant dans un ancien site industriel marqué par la conservation partielle des couverts des Transports Publics Genevois (TPG); et bien évidemment environnementaux, notamment par la responsabilité confiée aux équipes concurrentes de conserver ou pas un bâtiment administratif existant. Ce dernier point ouvre la thématique du réemploi des structures et des matériaux, vivement suggérée par le jury et très largement explorée par les quelque 73 projets rendus. Un dispositif construit Avec la conservation du volume et de l’apparence du bâtiment administratif, le projet lauréat s’appuie fortement sur l’existant et son identité. La proposition est simple, presque évidente, et offre une accroche sensible pour l’entrée du site. La structure qui se déploie le long du volume construit et se prolonge vers le parc introduit, d’abord en pergola puis en couvert à bateaux, la figure emblématique des poutres treillis du couvert des TPG qu...