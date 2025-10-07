Materialkreislauf, CO2-Bilanz und Energie prägen die gestalterischen Ideen des erstrangierten Projekts für die Erweiterung der Berufsschule in Bülach.

Olga Rausch 07.10.2025 13:37

Die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ist längst kein Nebenschauplatz mehr, sie ist heute der Kern des Architekturdiskurses. Sie verschiebt die Kriterien, nach denen wir Architektur beurteilen, und hat Einfluss darauf, wie wir entwerfen. Der offene Wettbewerb für die Berufsschule Bülach ist ein anschauliches Beispiel für diese Entwicklung. Die Aufgabe bestand darin, das denkmalgeschützte Schulhaus von Claude Paillard und Peter Leemann – ein bedeutendes Beispiel der Hightecharchitektur der 1980er-Jahre – mit einem Bau zu erweitern, um den wachsenden Raumbedarf zu decken und Provisorien zu ersetzen. Der Kanton Zürich suchte ein innovatives, nachhaltiges und wirtschaftliches Projekt mit Vorbildcharakter. Kompaktes Volumen Städtebaulich gab es für die Aufgabe zwei Hauptansätze, die schon im Wettbewerbsprogramm als mögliche Lösungen formuliert waren. Entweder ein Riegelanbau am nordöstlichen Parzellenrand entlang der Grundstrasse, der die bestehende Anlage zu einem von drei Seiten umschlossenen Hof ergänzt; oder ein Solitär im südöstlichen Bereich des Grundstücks, der zwei kleinere Aussenräume formuliert. Die meisten Beiträge folgen einer dieser beiden Strategien. Das Siegerprojekt ‹Eine runde Sache› des jungen Büros nuar wählt die erste Strategie und setzt sie am überzeugendsten um: Der kompakte, sechsgeschossige Bau mit kleinster Grundfläche lässt einen grosszügigen, zusammenhängenden Hof entstehen. Die Erweiterung setzt ein präzises Volumen in eine Landschaft aus grossmassstäblichen Schulbauten der unmittelbaren Umgebung. Kritisch ist jedoch der deutliche Massstabssprung zum flachen, hallenartigen Bestand, der noch etwas unvermittelt wirkt und bei weiterer Bearbeitung verfeinert werden könnte. An dieser Stelle lohnt der Blick auf den zweitplatzierten Beitrag von Bob Gysin Partner, der durch eine Kombination aus angebautem Riegel und alleinstehendem...