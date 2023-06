Dans le concours pour le nouvel UniHub de l’Université de Neuchâtel, les projets aux intérieurs complexes sont nombreux. Mais que faut-il pour que la richesse des propositions rayonne aussi à l’échelle urbaine?

Simon Durand 05.06.2023 10:06

Les concours d’aussi grande envergure que celui pour le nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel sont une occasion rare d’expérimenter des solutions spatiales innovantes, autant qu’ils devraient permettre d’interroger intelligemment le rapport aux normes et aux procédures qui les régissent. Par leur ampleur, ils appellent des propositions à l’échelle du bâtiment, comme à celle de la ville. ###Media_2### Le projet UniHub porte en lui, jusque dans son nom, l’ambition de faire réseau: renforcer l’effet d’un campus universitaire, tout en assumant l’insertion du projet au cœur de la ville de Neuchâtel. Que nous apprennent les projets primés? Un campus intérieur Leur analyse comparative fait d’abord apparaître une grande richesse dans les plans et les coupes, multipliant les espaces relationnels et intermédiaires, parfois au-delà de l’espace programmé. La complexité du programme des locaux, sa taille, et la volonté clairement affichée dans le programme d’anticiper une modification des usages dans le temps, ont favorisé des propositions qui – à l’échelle du bâtiment – se montrent audacieuses. Elles semblent fonctionner comme de petits organismes urbains, se développant à l’intérieur de structures porteuses simples (poteaux poutres), permettant une multiplication des usages. Le vocabulaire utilisé par la plupart des bureaux en témoigne: «espace pivot, interface, rencontre, échange, interaction», etc. Il en résulte des objets à la mathématique fascinante, à plans centrés, concentriques ou symétriques, qui semblent démontrer la faculté des différents architectes à composer avec la complexité du programme. ###Gallery_1### Leurs morphologies respectives jouent en revanche sur un tout autre registre: souvent monolithiques – à l’exception notable du projet de Comamala Ismail (5e rang, 4e prix)&...