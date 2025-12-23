Der Jurybericht fertig, die Ausstellung vorbereitet – doch die Gemeinde Zollikon bricht den Wettbewerb für die Erweiterung einer Schule ab und hält das Ergebnis zurück. Wir veröffentlichen es trotzdem.

Was lief schief? Offen reden will niemand der Beteiligten – die Wettbewerbsorganisation will die Auftraggeberin nicht verstimmen, Preisrichter*innen plaudern nicht aus den Jurysitzungen, Personen im Umfeld der Gemeinde berichten sogar von einem Maulkorb, und das erstrangierte Team will es sich mit der Gemeinde nicht verscherzen, obwohl es inzwischen gegen den Abbruch des Verfahrens rechtlich vorgeht. Auch das offizielle Zollikon beantwortet Fragen nur schriftlich. ###Media_2### Vom Vorzeigeverfahren zum abrupten Ende Eigentlich hatte alles gut begonnen, zwischenzeitlich sogar ein gutes Ende gefunden. Die Sekundarschule auf dem Buechholzhügel in Zollikon braucht zusätzlich zwei Klassenzimmer, zwei Schulküchen und Räume für einen Mittagstisch. Geschätzt sollen die Erweiterungen fünf Millionen Franken kosten. Die Gemeinde schrieb einen Projektwettbewerb im offenen Verfahren aus, und die Abgabe war vorbildlich auf zwei A0 beschränkt. Es war eine interessante Aufgabe, weil es um Grundsätzliches ging: aufstocken, anbauen oder neu bauen? Wie wir trotz allem Schweigen in Erfahrung bringen konnten, gingen die Jury­tage reibungslos über die Bühne. Vertreter*innen der Schule und das Fachpreisgericht wählten ein Projekt einstimmig aus, das die Klassenzimmer aufstockt und einen Pavillon als Mittagstisch auf den Pausenplatz stellt. Alle waren zufrieden. Leichtfertig entschied die Jury nicht, sie liess sogar zwischen den Sitzungen prüfen, ob die Anlieferung trotz Pavillon weiterhin möglich ist. Auch war sie der Meinung, der Gastropavillon werte den Pausenplatz auf und könnte sogar Teil der ‹Chilbi› werden – ein Fest in Zollikon, das auf dem Schulareal stattfindet. ###Gallery_1### Doch die Gemeinde Zollikon verfügt im September mit Brief an die 27 Teilnehmer*innen einen Abbruch des Verfahrens. Die Schulpflege sei der Ansicht, «dass das Siegerprojekt den Verpflegungsbereich ...