Visualisierung des geplanten Quartiers in Mellingen. (Visualisierung: Tierstein AG)

GWJ und Westpol gewinnen Studienauftrag in Mellingen Das Team GWJ Architektur aus Bern und Westpol Landschaftsarchitektur aus Basel gewinnt den zweistufigen Studienauftrag zur Neugestaltung der Zentrumszone Birrfeldstrasse in Mellingen AG. 26.06.2025 10:09

«Rund 700 neue Einwohnerinnen und Einwohner, 320 Mietwohnungen, ein Coop mit Marktplatz und Dachoase, verschiedene Parks sowie Spiel- und Gemeinschaftsräume – die Zentrumszone Birrfeldstrasse in Mellingen wird in den kommenden zwei Jahrzehnten zu einem neuen Stadtquartier ausgebaut.» So beschreibt das Badener Tagblatt das Projekt, für das die Stadt Mellingen und die Tierstein AG einen Studienauftrag ausgeschrieben haben. Der Tierstein AG aus Frick gehört das Areal überwiegend, sie wird das Projekt auch entwickeln. Den Zuschlag erhielt das Team der GWJ Architektur AG aus Bern und Westpol Landschaftsarchitektur aus Basel. Ihr Entwurf setzte sich unter sechs Planungsteams durch und wurde von einer zehnköpfigen Jury einstimmig zum Sieger gekürt. Das Projekt schlägt vier Baufelder mit verschiedenen Siedlungstypologien vor. Auf dem Dach des neuen Coop-Gebäudes entsteht eine begrünte Dachoase, darunter ein Parkhaus – oberirdisch sind nur noch ganz wenige Abstellplätze vorgesehen. Geplant sind auch Familienwohnungen, ein Doppelkindergarten, ein grosszügiger Spielpark in der Mitte des neuen Quartiers, ein Café oder eine Bäckerei. «Wir sind überzeugt, dass mit dem Siegerprojekt ein ausgezeichnetes städtebauliches Konzept gefunden wurde, das sich hervorragend in die umliegenden Quartiere einfügt», wird Tierstein-Geschäftsführer und Mitinhaber Lukas Fuchs in einer Mitteilung zitiert. Dies sei im Vergleich deutlich geworden: Alle anderen Teams hatten das neue Gebiet als abgeriegeltes Quartier konzipiert. «Auch wer nicht im Quartier wohnt, darf gerne durchgehen – das ist explizit erwünscht», erklärt Donat Senn von den GWJ Architekten. Andy Schönholzer, Inhaber von Westpol Landschaftsarchitektur ergänzt: «Unser Ziel ist ein klimaresistentes Quartier mit einem Schwammstadt-Prinzip», erklärte Mit dem nun vorliegenden städtebaulichen Konzept geht es in die n...