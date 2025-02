Expressionistische Verdichtung am Zürcher Bükliplatz der Architekten Kaczorowski und Hohloch Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

In der Rubrik Archiperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der städtebauliche Ideenwettbewerb für das Zürcher Seebecken von 1925 mit internationaler Jury.

Daniel Weiss 21.02.2025 10:00

Grossstädtische Seefront In der Rubrik Archiperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der städtebauliche Ideenwettbewerb für das Zürcher Seebecken von 1925 mit internationaler Jury. 21.02.2025 10:00

Nach dem Vorbild des Wettbewerbs für Gross-Berlin hatte Zürich 1915 den Wettbewerb für einen Bebauungsplan der Stadt und ihrer Vororte ausgeschrieben. Gesucht waren Ansätze für die Neuordnung der Stadt und deren Erweiterung. Da der Wettbewerb keine geeigneten Vorschläge für die Seeufer hervorbrachte, folgte zehn Jahre später ein weiterer städtebaulicher Ideenwettbewerb. Dessen Perimeter umfasste das gesamte untere Seebecken und reichte deutlich über die Stadtgrenzen hinaus. Im Original erhalten haben sich lediglich zwei der eingereichten Entwürfe. Monumental gegen pittoresk Die mit einem zweiten Preis ausgezeichneten Winterthurer Architekten Kasimir Kaczorowski und Hans Hohloch schlugen eine dramatische Verdichtung vor. Die symmetrische Einfassung des Bürkliplatzes und der kurz zuvor fertiggestellten Nationalbank durch zwei Turmhäuser hätte Zürich einen monumentalen Akzent verliehen. Die Architektur- und Plansprache war dem deutschen Expressionismus verpflichtet. Die Inspiration dafür hatte sich Hohloch in Düsseldorf geholt, wo er zum Zeitpunkt des Wettbewerbs tätig war.Angekauft worden war das Projekt von Friedrich Hess, der von 1925 bis 1957 Professor an der ETH war. Er galt als Vertreter einer betont konservativen, am baulichen Handwerk orientierten Position. Anstatt einer baulichen Verdichtung sah er eine reich gekammerte Parklandschaft mit kleinteiligen, pittoresken Einzelbauten vor. Ein «liebevolles Eingehen auf das Detail», wie es im Jurybericht heisst.Im Vorfeld der Landesausstellung kam es 1937 erneut zu einem Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Seeufers, den Albert Heinrich Steiner gewann. Doch auch er konnte seine Vision nie realisieren Daniel Weiss, stellvertretender Leiter gta Archiv, ETH Zürich...