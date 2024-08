Visualsierung des siegreichen Projekts von Giubbini Architekten.

Giubbini Architekten gewinnen in Pontresina Mit drei Wettbewerben wird das Bahnhofsareal in Pontresina neugestaltet. Zwei Verfahren sind entschieden. 22.08.2024 16:40

Die Gemeinde Pontresina führt zusammen mit der RhB Immobilien und der Schweizerischen Stiftung für Sozialtourismus drei aufeinander abgestimmte Projektwettbewerbe durch. Nun sind die Resultate für das Bahnhofareal und das Areal Prasüras bekannt. Das Architekturbüro Giubbini Architekten aus Chur gewinnt den Wettbewerb für das Bahnhofgebiet Pontresina. Bei diesem Projekt steht die Neugestaltung des Bahnhofplatzes im Zentrum. Teil der Planung ist ausserdem die Umnutzung des Erdgeschosses des Bahnhofgebäudes. Das Projekt ‹Spaniola› werte das Bahnhofareal als verkehrsberuhigten Ankunftsort und Drehscheibe für Nutzende auf, erhöhe die Attraktivität, Aufenthaltsqualität und Sicherheit für den Verkehr und schaffe attraktive öffentliche Räume und direkte Verbindungen, schreibt die Jury. Für die Umnutzung und Neugestaltung des Aufnahmegebäudes des Bahnhofs haben die beiden Zürcher Büros Schneider Studer Primas und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau die Jury am meisten überzeugt. Ihr Projekt schaffe es mit präzisen Eingriffen, einerseits den Grundriss im Erdgeschoss freizuspielen und so die neuen Nutzungen unterzubringen und anderseits die historische äussere Erscheinung wiederherzustellen. Über einen zweiten Wettbewerb soll auf dem Areal Prasüras gleich gegenüber des Bahnhofareals eine weitere Wohnbebauung entstehen, die insbesondere bezahlbaren Wohnraum für Einheimische bietet. Von den insgesamt sechs Wettbewerbsteilnehmenden hat das Projekt ‹Colliar› von den Hornberger Architekten aus Zürich und der Gardens Gartenideen in Horgen die Anforderungen am besten in ihr Projekt integriert und den Wettbewerb gewonnen. Die Resultate des dritten Wettbewerbs für die Aufwertung der Sportarena Cuntschett sollen per Ende des Jahres vorliegen, heisst es in der heutigen Medienmitteilung der Auslober. ...