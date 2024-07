Modell des siegreichen Projekts Fotos: Olivier Campagne (Visualisierungen) und Dominik Zietlow (Modell)

Olga Rausch

Flucht in die Höhe Ein radikales und vielleicht wegweisendes Projekt des jungen Studio Urbaite gewinnt einen offenen Wettbewerb in Zürich. Es ging um die Erweiterung der Schulanlage Brunnenhof im ehemaligen Radiostudio. 22.07.2024 22:51

Das denkmalgeschützte Hochhaus von Max Bill thront als Solitär auf niedrigen Sockelbauten. Dieser Logik folgend müsste sich der Neubau dem Hochhaus in der Höhe unterordnen, so zumindest eine mögliche Lesart, die fast allen Beiträgen im Wettbewerb zugrunde lag. Wollte man jedoch das Raumprogramm einhalten, war diese städtebauliche Lösung nur mit viel Untergeschossfläche möglich. Das aber widersprach den vorgegeben Nachhaltigkeitszielen – eine unlösbare Aufgabe? Unter den 47 eingereichten Projekten war das Projekt von Studio Urbaite das einzige, das die Flucht in die Höhe ergriff und dem bestehenden Hochhaus einen um 90 Grad gedrehten turmartigen Bau zur Seite stellt. Alle Nutzungen sind oberirdisch untergebracht. Die Jury diskutierte das Siegerprojekt «Die zwei Türme» kontrovers. Einige empfanden vor allem die städtebauliche Setzung als Konkurrenz zum ehemaligen Radiostudio. Der Jurybericht würdigt zwar das Projekt als nachhaltig, aber das architektonische und städtebauliche Potenzial ist nicht weiter beschrieben. Der mutige Umgang mit dem Bestand ist nicht nur ökologisch begründbar, sondern ist auch eine legitime Neuinterpretation des Bestandes. Denn die Umgebung ändert sich stark, es entstehen weitere grossmassstäbliche Bauten. Das bestehende Ensemble, verstärkt durch den zweiten Turm, stellt einen Dialog zwischen Alt und Neu her und zur neuen baulichen Zukunft des Stadtteils. ###Media_2### Das Siegerprojekt steht mit seiner konsequenten Strategie, Städtebau und Nachhaltigkeit zusammen zu denken, alleine da. Was sagt das über die Bedingungen des Wettbewerbs aus? Das Korsett aus Baurecht und Raumprogramm war zu eng und ein offenerer Umgang mit dem Bestand in der Aufgabenstellung hätte mehr Spielraum gegeben. So hätten mehr Teilnehmende die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Beitrag nicht nur einen architektonisch wertvollen Vorschlag zu machen, sondern auch die ...