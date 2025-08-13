Lesen mit tiun
Abo
Shop
Der Entwurf von Franz Steinbrüchel und Dimitri Palasis schlängelt sich um die Wurzeln der Bäume. Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Es war einmal ein unterirdisches Museum

In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der Studienauftrag für die Erweiterung des Museums Rietberg in Zürich aus dem Jahr 1987.

Luca Okay Can   13.08.2025 09:50
Schon kurz nach seiner Eröffnung 1952 platzte das Museum Rietberg aus allen Nähten. 1962 beauftragte der Stadtrat von Zürich neun Architekturteams mit der Ausarbeitung von Projekten für eine Erweiterung. Der Entwurf von Franz Steinbrüchel mit dem Titel ‹Shiva› überzeugte die Jury: Die Verbindung zur Erweiterung sollte unterirdisch gelöst werden – ein Lösungsvorschlag, der aus denkmalpflegerischer Sicht ideal schien. Obwohl ‹Shiva› nie realisiert wurde, hatte sich die Idee eines «unterirdischen Museums» tief verwurzelt. (K)ein unterirdisches Museum  In den 1970er-Jahren wurde das Bauen im Untergrund auch theoretisch aufgeladen. So hatte etwa Pierre Zoelly im Oktober 1975 in einem Werk-Themenheft zu unterirdischer Architektur argumentiert, dass der Tiefbau speziell für Museen geeignet sei, sowohl aus Sicht des «kriegsmässigen Kulturgüterschutzes» als auch wegen der räumlichen Möglichkeiten, die sich « ern von Bau- und Niveaulinien» ergäben. Ein paar Jahre zuvor hatte er mit dem unterirdischen Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds (1972–74) einen Beweis zu dieser These gebaut. 1987 wurde Zoelly als eines von fünf Architekturteams für die Erweiterung des Museums Rietberg beigezogen. Sein Vorschlag, mit dem 1. Preis ausgezeichnet: ein vollständig unterirdischer Skulpturensaal, um die Parklandschaft möglichst wenig zu stören. Doch es ist ein anderer Beitrag, der heraussticht: jener von Atelier 5. Statt sich, wie die vier anderen Projekte, in den «unterirdischen» Diskurs einzureihen, erzählen sie in einem illustrierten Märchen von einer Architektengruppe, die im Entwurfsprozess zu einer Erkenntnis gelangt: «Kein unterirdisches Museum (…), wie schön es auch immer sein mochte, würde die Zürcher letztlich glücklich machen.» ###Media_2### ###Media_3### «Aber weil sie Architekten waren und höfliche Menschen, schwiegen sie...
Es war einmal ein unterirdisches Museum

In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der Studienauftrag für die Erweiterung des Museums Rietberg in Zürich aus dem Jahr 1987.

 13.08.2025 09:50
Wettbewerbe
«Mittlerer Letten»
Wettbewerbe
Mehr Kritik wagen
Wettbewerbe
Hoch hinaus im ‹wilden Osten›
Wettbewerbe
« Ein Hochhaus braucht gute Gründe »
Hochparterre Wettbewerbe
Hochparterre Wettbewerbe 3/2025
Mehr zum Thema
Wettbewerbe «Mittlerer Letten»
Wettbewerbe Mehr Kritik wagen
Wettbewerbe Hoch hinaus im ‹wilden Osten›
Wettbewerbe « Ein Hochhaus braucht gute Gründe »
Hochparterre Wettbewerbe
Hochparterre Wettbewerbe 3/2025
Weitere Nachrichten
Schützenswertes weitergebaut
Frauen* für eine neue Bau- und Planungskultur
Eine Schau feiert 30 Jahre wakkeres Splügen
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch