Der Entwurf von Franz Steinbrüchel und Dimitri Palasis schlängelt sich um die Wurzeln der Bäume. Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Luca Okay Can 13.08.2025 09:50

Schon kurz nach seiner Eröffnung 1952 platzte das Museum Rietberg aus allen Nähten. 1962 beauftragte der Stadtrat von Zürich neun Architekturteams mit der Ausarbeitung von Projekten für eine Erweiterung. Der Entwurf von Franz Steinbrüchel mit dem Titel ‹Shiva› überzeugte die Jury: Die Verbindung zur Erweiterung sollte unterirdisch gelöst werden – ein Lösungsvorschlag, der aus denkmalpflegerischer Sicht ideal schien. Obwohl ‹Shiva› nie realisiert wurde, hatte sich die Idee eines «unterirdischen Museums» tief verwurzelt. (K)ein unterirdisches Museum In den 1970er-Jahren wurde das Bauen im Untergrund auch theoretisch aufgeladen. So hatte etwa Pierre Zoelly im Oktober 1975 in einem Werk-Themenheft zu unterirdischer Architektur argumentiert, dass der Tiefbau speziell für Museen geeignet sei, sowohl aus Sicht des «kriegsmässigen Kulturgüterschutzes» als auch wegen der räumlichen Möglichkeiten, die sich « ern von Bau- und Niveaulinien» ergäben. Ein paar Jahre zuvor hatte er mit dem unterirdischen Musée international d'horlogerie in La Chaux-de-Fonds (1972–74) einen Beweis zu dieser These gebaut. 1987 wurde Zoelly als eines von fünf Architekturteams für die Erweiterung des Museums Rietberg beigezogen. Sein Vorschlag, mit dem 1. Preis ausgezeichnet: ein vollständig unterirdischer Skulpturensaal, um die Parklandschaft möglichst wenig zu stören. Doch es ist ein anderer Beitrag, der heraussticht: jener von Atelier 5. Statt sich, wie die vier anderen Projekte, in den «unterirdischen» Diskurs einzureihen, erzählen sie in einem illustrierten Märchen von einer Architektengruppe, die im Entwurfsprozess zu einer Erkenntnis gelangt: «Kein unterirdisches Museum (…), wie schön es auch immer sein mochte, würde die Zürcher letztlich glücklich machen.»