Die aktuelle Ausstellung im ZAZ Bellerive zeigt 104 Architekturwettbewerbe. In einer Sonderausgabe dokumentiert Hochparterre Wettbewerbe die Siegerprojekte. Online zeigen wir sie in Bildergalerien.

Manchmal muss man sich auf etwas einlassen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. So ist sowohl die aktuelle Ausgabe von Hochparterre Wettbewerbe entstanden, als auch die Ausstellung, die sie dokumentiert. Das ZAZ Bellerive zeigt diesen Herbst alle ersten Ränge, die in den letzten zwei Jahren in Wettbewerben im Kanton Zürich vergeben wurden. Vorausgesetzt, die Wettbewerbe und Studienaufträge waren öffentlich auffindbar. In den Worten der Ausstellungsmacher*innen Roxane Unterberger und Fabian Ruppanner will die Ausstellung ‹Wettbewerbe Architektur und Landschaft Stadt und Kanton Zürich 2022-2024› einen Überblick schaffen und die ganze Fülle der anstehenden Bautätigkeit zeigen. Zeigen – nicht bewerten. Diesem Credo sind wir für einmal gefolgt. Fast, denn wir zeigen im Heft nur 86 der 104 ausgestellten Projekte. Einige Gesamtleistungswettbewerbe, bei denen kaum Architektur auszumachen ist, zeigen wir nicht. Testplanungen und Wettbewerbe, die zwar ausgestellt sind, aber nicht in den Zeitraum fallen (Juni 2022 bis Juni 2024), sind ebenfalls nicht im Heft enthalten. Alle anderen Projekte zeigen wir als Katalog, der die Ausstellung mit Planmaterial ergänzt, und online in Bildergalerien, geordnet nach Bauaufgaben. Den Anfang machen die Wohnungsbauten: ###Gallery_1### Ganz kommentarlos hinterlassen wir die Projektsammlung jedoch nicht. Denn angesichts der vielen Visualisierungen und Pläne macht sich ein Gefühl breit: Enttäuschung. Die meisten Projekte sind nicht mehr als Durchschnitt. Liegt das am Wettbewerb? Oder an den Architekt*innen? Gibt es Lichtblicke? Dem spürt Ivo Bösch in seinem kurzen Kommentar nach, der online bereits erschienen ist. Am Freitag folgt die nächste Bildergalerie: Alterszentren....