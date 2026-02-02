Modell des Projekts von Valerio Olgiati für die Zürcher Bäckeranlage, 1999 Fotos: ‹ Aktuelle Wettbewerbs Scene ›, 2/2000 (Modellfoto und Pläne)

Eine hohle Mauer Valerio Olgiati machte 1999 mit einem Projekt auf sich aufmerksam, das die Mauer zum Thema erklärte. Er gewann einen Ankauf. 02.02.2026 14:14

Vor 25 Jahren war die Bäckeranlage der einzige Park im Zürcher Kreis 4. Die Stadt hatte Angst vor «drohender Verslumung». Statt spielende Kinder reichlich Drogen und Alkohol. Ein neues Quartierzentrum sollte «aufwerten». Ziel des Wettbewerbs war laut Programm «an städtebaulich äusserst interessanter, aber auch empfindlicher Lage, ein kostengünstiges Projekt». Doch der Neubau, der in einer Ecke des Parks anstelle eines Musikpavillons gestellt werden sollte, war von Anfang an umstritten. Philipp Esch schrieb im ‹Werk, Bauen + Wohnen› über die Ausgangslage des Wettbewerbs: «Die einen sehen ‹ihren› Grünraum beschnitten, den sie gerade erst erfolgreich gegen die Drogenszene verteidigt haben, die anderen wollen partout keine Alternative zum verlorenen ‹Kanzleizentrum› anerkennen, die Schulpflege will keinen Pausenraum abtreten und das Gartenbauamt keinen Grünraum, die Denkmalpflege schliesslich mahnt historische Bedeutung an.» ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Keine Tabula rasa Der damals 41-jährige Valerio Olgiati deutete den Park in einen Garten um. 3,3 Meter hohe Mauern hätten die Bäckeranlage begrenzt. Er legte die vier Zugänge in die Ecken, damit laut Erläuterungsbericht «ein unmerkliches Eintreten möglich ist». Das Modellfoto ohne Bäume suggeriert eine Tabula rasa, doch im Grundriss mit Umgebung ist der «Garten im Quartier» zu erkennen. Die Hauptidee ist aber das Haus, das zugleich Mauer ist. Das Café in der Mitte braucht am meisten Fläche, darum ist das Gebäude dort auch am breitesten. Ansonsten sind die meisten Räume aufgereiht und direkt von der Hohlstrasse erschlossen. Die konvexe Form auf der Parkseite lasse das Gebäude als Körper in Erscheinung treten, heisst es im Projektbeschrieb, und der Giebel mache aus der Mauer ein Haus. Die Konstruktion war in Lecabeton gedacht. Olgiati hatte den Perimeter verlassen, weshalb er auch nur ...