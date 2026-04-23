Unverkennbar kantige Züge, 1. Preis: William Dunkel mit Justus Dahinden Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Daniel Weiss 23.04.2026 13:10

Ein weltmeisterliches Stadion für Zürich In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: Ein Stadionprojekt in Zürich aus dem Jahr 1952. 23.04.2026 13:10

Sportstadien sind in Zürich nicht erst seit einigen Jahren ein Politikum. Und sie sind keine reinen Zweckbauten, sondern architektonische Kür. Ein ambitiöses Stadionprojekt scheiterte 1953 in einer Volksabstimmung. 1954 sollten sowohl die Fussballweltmeisterschaften als auch die Leichtathletik-Europameisterschaften in der Schweiz stattfinden. Auch Zürich wollte sich als Austragungsort empfehlen. Im Gegensatz zu Bern, Basel, Genf oder Lausanne verfügte die Stadt aber nicht über eine für internationale Grossanlässe geeignete Sportanlage. Um Abhilfe zu schaffen, gründeten die grossen Sportvereine Ende 1950 die Genossenschaft Stadion Zürich. Auf Studienreisen wurden neue Stadionbauten in Europa besichtigt und in einem Vorprojekt Kosten und Bauprogramm ermittelt. Aus funktionalen Gründen entschied man sich für einen kompletten Neubau und aus städtebaulichen Gründen für einen Standort weit ausserhalb des Zentrums in der Hard. Eine Herausforderung Wie anspruchsvoll die Aufgabenstellung war, zeigt die Tatsache, dass für den im Oktober 1951 ausgeschriebenen offenen Wettbewerb nur 53 Entwürfe eingereicht wurden, auch vor dem Hintergrund der kurzen Bearbeitungszeit von nur vier Monaten. Neben den üblichen Plänen waren detaillierte ­Konstruktionszeichnungen, statische Berechnungen, ein Kostenvoranschlag sowie ein Erläuterungsbericht gefordert, was nur in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro und Bauunternehmern zu bewältigen war. Die einzelnen Entwürfe überboten sich geradezu in ihrer spektakulären Formensprache. Weit auskragende Tribünen, offen zur Schau gestellte Konstruktionen und sich zur Umgebung hin öffnende umlaufende Wandelhallen zeugen von der damaligen Abkehr vom braven Landistil der unmittelbaren Nachkriegszeit, was sich auch in der grafischen Darstellung niederschlug. Kräftige Farben, expressive Perspektiven oder fast abstrakte Tableaus prägen das Bild...