Unterkühlte Grossstadtvision von Sauter + Dirler Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Daniel Weiss 14.03.2025 10:00

Ein neues Zentrum für Aussersihl In der Rubrik Archivperle präsentiert Hochparterre Wettbewerbe alte Wettbewerbe aus dem gta Archiv. Heute: der Projektauftrag für die Überbauung am Zürcher Helvetiaplatz aus dem Jahr 1959. 14.03.2025 10:00

Im Mai 1958 beauftragte der Stadtrat von Zürich zwölf Büros mit der Ausarbeitung von Projektskizzen für die Neubebauung grösserer Areale rund um den Helvetiaplatz. Mit der Errichtung der Post, des Volkshauses und des Bezirksgebäudes war hier nach der Eingemeindung von 1893 ein wichtiges Nebenzentrum entstanden. Dieses sollte nun erweitert und verdichtet werden. Mit zum Perimeter gehörte das weitläufige Gelände des alten Kanzleischulhauses. Das Programm umfasste neben einem städtischen Amtsgebäude ein Kirchgemeindehaus, ein neues Schulhaus, Bürohäuser, Läden und Restaurantbetriebe sowie eine grosszügige Parkgarage. Obschon es sich lediglich um einen Projektauftrag handelte, wurde das Resultat in der Bauzeitung ausführlich besprochen. Die Neugestaltung des Platzes sei, so Architekt Hans Marti in seinem Beitrag, «nicht nur ein architektonisches Anliegen einzelner weniger, sondern auch ein Gebot der Solidarität mit der Arbeiterklasse Zürichs». ###Media_2### Vision ‹City 4›, das Motto eines der Beiträge, steht programmatisch für die Haltung sämtlicher eingegangener Entwürfe. Das beschauliche Herz des Kreises 4 sollte in eine moderne Geschäfts- und Verwaltungscity umgewandelt werden. Bei allen formalen Unterschieden wiesen die Projekte städtebaulich grosse Ähnlichkeit auf: ein riegelförmiges Verwaltungsgebäude als Abschluss an der Stirnseite des Platzes und die Konzentration des restlichen Bauvolumens als Hochhaus über einer niedrigen Sockelbebauung auf dem Kanzleiareal. Perspektivische Darstellungen illustrieren, wie unterschiedlich sich die Architekten das zukünftige Leben im Quartier vorstellten: Im einen Fall verlieren sich adrett gekleidete Stadtmenschen auf einem weiten Platz. Das ältere Paar auf der Parkbank erscheint vor der spiegelglatten Hochhausfassade wie eine Erinnerung an eine ferne Vergangenheit. Comicartig in Szene gesetzt entwickelt s...