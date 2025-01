Die Entwürfe erstreckten sich bis zum Albisriederplatz. 4. Ankauf: Justus Dahinden Fotos: gta Archiv, ETH Zürich

Die grosse Geste Den Wettbewerb für die Grossüberbauung Hardau schrieb die Stadt Zürich im Juli 1964 aus. Bei den Abgaben stand die Idee im Zentrum.

Der Wettbewerbsperimeter reichte weit über die Grundfläche der 1974 bis 1978 ausgeführten Wohnsiedlung Hardau II hinaus. Das Programm umfasste zudem eine Einkaufs- und Zentrumszone, einen Quartierpark, eine Gewerbeschule für das Verkaufspersonal sowie private Wohn- und Geschäftshäuser an der Badenerstrasse. Vom preisgekrönten Entwurf von Max P. Kollbrunner realisiert wurden lediglich die vier hoch aufragenden, bis heute das Stadtbild prägenden Türme mit Kleinwohnungen sowie zu deren Füssen eine Fussgängerplattform und niedrige Baukörper mit Familienwohnungen, Alterssiedlung, Kindergarten und Alterswohnheim. Filigrane Betonnadeln Der im Programm geforderte Detaillierungsgrad entsprach eher einem Ideenwettbewerb. Im Archiv finden sich unter anderem Situationspläne mit schematischer Angabe der einzelnen Funktionen sowie zwei Panoramaaufnahmen, auf denen das Hochbauamt die groben Umrisse der in die engste Wahl gelangten Entwürfe einzeichnete. Es ging der Veranstalterin offensichtlich in erster Linie um die räumliche Organisation sowie um die städtebauliche und landschaftliche Einbettung des immensen Bauvolumens. Als hellere Flecke sind auf den Fotomontagen weitere Hochhausbebauungen zu erkennen, die geplant oder gerade im Bau waren. Wohl keine Darstellungsart hätte die Vorteile von Kollbrunners Entwurf besser zum Ausdruck bringen können. Zwischen den lose gruppierten, schlanken Punkthochhäusern eröffnen sich aus den verschiedensten Perspektiven Durchblicke. Eine allzu starke Riegelwirkung im Stadtbild konnte so vermieden werden. ###Media_2### Eine tanzende Hochhauszeile Die meisten anderen Teilnehmer*innen setzten demgegenüber auf Scheibenhochhäuser oder in der Höhe abgestufte, vor- und zurückspringende Häuserketten. Um einer starren Wandbildung entgegenzuwirken, versetzte die Arbeitsgemeinschaft SOAC um Esther und Rudolf Guyer, Manuel Pauli und Pierre Zoel...