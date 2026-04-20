Der Fall ist nicht neu. Seit Ende 2025 kämpft ein bürgerliches Komitee gegen den Projektierungskredit für die Primarschule Hofmatt in Gelterkinden. Das Referendum ist zustande gekommen, die Abstimmung findet am 26. April statt. Eine Arbeitsgruppe aus ehemaligen Gemeinderät*innen und lokalen Unternehmern hat ein Gegenprojekt präsentiert. Die Fachjury hat sich gemeldet. Architektur Basel hat dreimal geschrieben. BSA und SIA haben offene Briefe verfasst, ein Pro-Komitee hat sich formiert. Alle sind empört, und das zu Recht. Auch wir sind es. Und trotzdem: Abstimmungskampf ist Abstimmungskampf, Kostendebatten bei Schulhäusern sind so alt wie Schulhäuser.



Dabei hatte die Gemeinde Gelterkinden eigentlich alles richtig gemacht. Sie führte einen offenen Architekturwettbewerb durch, mit SIA-Stempel, fair und transparent. Sie besetzte eine hochkarätige Fachjury und holte Gemeinderäte und Vertreter*innen der Schule in die Sachjury. Alle gemeinsam empfahlen das Projekt ‹Campus Loggia› des jungen Basler Büros Atelier Amont einstimmig zur Weiterbearbeitung. Vorbildlicher geht es kaum. Doch steht die Gemeinde heute da mit einem Referendum. Und das ist legitim, das ist direkte Demokratie.



Ein einladender, grosszügiger Eingang mit vielfältigen Zugängen ins neue Schulhaus Aussenloggia über dem Eingang zum Lernen und Spielen bietet auch Raum für eine künftige Erweiterung. Situation Erdgeschoss Oblichter bringen Licht in die Garderobe und den Flur, verglaste Öffnungen ermöglichen Ausblicke in die Landschaft. Das prämierte Projekt ‹Campus Loggia› von Atelier Amont für die Primarschule Hofmatt Atelier Amont

So versucht das Referendumskomitee die Parole «Luxusschulbau» zu verankern (Quelle: luxusschulbau-nein.ch)

Das Referendumskomitee bestreitet den Schulraumbedarf. Und es geht weiter. Der Wettbewerb habe zu viel Wert auf «Design» gelegt, zu wenig auf Kosten, so der Komitee-Präsident. «Zu teuer». Und das zieht immer. Egal, in welcher Branche, egal, worum es geht. Und wenn es um Architektur geht, umso mehr, weil die Qualität eines Architekturprojekts sich Zahlen entzieht. Was eine Fachjury in drei Jurytagen abwägt, was ‹Campus Loggia› leistet, was drei Jahre sorgfältiger Arbeit und Weiterentwicklung eines Projekts bedeuten, das kann eine Zahl nicht so einfach ausdrücken. Es begann also mit Zahlen und endete mit einem Frontalangriff auf den Architekturwettbewerb und dessen Ergebnis, das prämierte Architekturprojekt: «Wir brauchen Zweckbauten, keine teure Architekturkunst.»Und dann kam ihr Gegenprojekt, in sechs Wochen Fronarbeit entstanden, auf Basis desselben Wettbewerbsprogramms, das das Komitee politisch bekämpft. «Zweckmässig, kompakt, weitsichtig» beschreiben es die Verfassenden von ‹Ratio›, eine Arbeitsgruppe aus ehemaligen Gemeinderät*innen, Unternehmer*innen und einem Bauingenieur, einige von ihnen aus dem Referendumskomitee, aber keine*r von ihnen ausgebildete Architekt*in. Die Arbeitsgruppe stellte Pläne und Visualisierungen zusammen, einen Projektbeschrieb, einen Kostenvoranschlag, scheinbar auch mit eingeholten Offerten. 6,7 Millionen soll es kosten, fast vier Millionen weniger als das Siegerprojekt, so die Behauptung.‹Ratio› ist nicht problematisch, weil eine Gruppe Menschen ein alternatives Projekt erarbeitet. Das ist ihr gutes Recht. Problematisch sind der Zeitpunkt und die Behauptung, die damit einhergeht.Sie haben ihr Projekt nicht beim Wettbewerb eingereicht, als sie sich unter gleichen Bedingungen der Konkurrenz hätten stellen können. Sie stellten ihr Gegenprojekt nach dem Wettbewerb vor, als das Ergebnis bereits feststand, mit dem klaren Ziel, es zu kippen. Das ist ein anderes Spiel. Allein, es als «Gegenvorschlag» zu bezeichnen, ist schon Irreführung der Stimmbevölkerung. Aber es wird noch bunter: Am Ende des zwölfseitigen Projektbeschriebs schlägt die Arbeitsgruppe einen konkreten Zeitplan vor, inklusive Spatenstich, Schlüsselübergabe und Bezugstermin. Sie schreiben: «Sollte das Projekt ‹Ratio› zur Ausführung gewählt werden», würden Projektierungskredit, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung folgen. Erst nachdem die Fachjury die Unrechtmässigkeit eines solchen Vorgehens öffentlich machte, ruderte die Arbeitsgruppe zurück: ‹Ratio› solle «nicht als jetzt zur Wahl stehendes direktes Gegenprojekt» verstanden werden.Doch steht ‹Ratio› heute da als vermeintlich gleichwertige Alternative, nur günstiger. Denn ihr Ziel war zu zeigen, so schreiben die Verfassenden, «dass ein Schulgebäude mit exakt den gleichen Anforderungen für den im Wettbewerb ausgeschriebenen Kostenrahmen möglich ist» und «dass der vom Gemeinderat dargestellte Prozess mit dem sehr teuren Projekt ‹Campus Loggia› nicht alternativlos ist.» Damit behaupten sie, dass ein qualitätssicherndes Verfahren, 23 teilnehmende Wettbewerbsteams und eine Vielfalt an Lösungen, eine unabhängige Jury, eine einstimmige Empfehlung, rund drei Jahre sorgfältige Arbeit, mit sechs Wochen Fronarbeit gleichwertig ist. Das ist nicht nur falsch, es untergräbt das Vertrauen in den Wettbewerb als Qualitätsinstrument, unabhängig davon, ob ‹Ratio› besser oder schlechter ist als ‹Campus Loggia›. Weil ‹Ratio› nie dieselbe unabhängige und fachliche Prüfung durchlaufen hat, wie alle 23 eingereichten Wettbewerbsprojekte.Und genau deshalb ist es ein doppelter Angriff auf den Architekturwettbewerb, auf das Instrument, mit dem Fachleute stellvertretend für die Bevölkerung Qualität messen, Lösungen vergleichen, Kriterien abwägen. Und es ist ein Angriff auf das Metier, die Architektur. Architekt*innen nehmen nicht an Wettbewerben teil, um «sich mit fantasievollen Projekten zu profilieren». Und Gemeinden führen nicht Wettbewerbe durch, weil sie «spannend» sind. Sie handeln im öffentlichen Interesse. Sie loben Wettbewerbe aus, besetzen kompetente Jurys, setzen öffentliche Gelder gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch so nachhaltig wie möglich ein. Genau das hat die Gemeinde Gelterkinden getan.Aber was nützt ein vorbildlich durchgeführter Architekturwettbewerb, wenn sein Ergebnis so leichtfertig und so herablassend angegriffen werden kann? Wenn Fachleute und Fachverbände Alarm schlagen und der Gemeinderat seit Wochen schweigt? Wenn die Gemeinde für ein Ja zum Projektierungskredit nur mit wachsenden Kinderzahlen und der Wirtschaftlichkeit des Projekts argumentiert, aber den Architekturwettbewerb als qualitätssicherndes Verfahren nicht verteidigt und die Qualitäten des erstrangierten Projekts nicht herausstellt?Hochstehende Architektur entsteht nicht durch vorbildliche Verfahren allein. Sie entsteht erst, wenn prämierte Projekte auch so gebaut werden, wie juriert. Das kann nicht auf den schmalen Schultern der Planenden und Fachverbände liegen. Es braucht Auftraggebende, Gemeinden und Gemeinderät*innen, die sich für richtige Verfahren entscheiden, vorbildliche Wettbewerbe durchführen und sich für den Architekturwettbewerb einsetzen, vorher, währenddessen und nachher. Die den starken Willen haben, Architekturprojekte durch die Stimmbevölkerung zu tragen, die erklären, übersetzen, begleiten. Es braucht mehr Verantwortung für den Wettbewerb.‹Ratio› ist kein Projekt, es ist Katalogware mit einem Preisschild. Es ist kein Schulhaus, nur ein Schema. Offenbar geht es den Verfassenden auch nicht um Architektur, nicht um Räume für Kinder, sondern um einen niedrigen Steuerfuss. ‹Ratio› ist nur ein taktisches Manöver in einem Abstimmungskampf. Und es wird nicht gebaut, auch wenn die Verfassenden es der Gemeinde kostenlos überlassen würden. Öffentliche Beschaffung funktioniert anders. Darum bedeutet ein Nein am 26. April eine neue öffentliche Ausschreibung, ein neues Verfahren, zurück auf Feld eins, nur mit einer rund halben Million weniger in der Kasse.Die Verfassenden von ‹Ratio› schreiben: «Im öffentlichen Beschaffungsrecht besteht keine Verpflichtung, einen Architekturwettbewerb durchzuführen.» Und sie gehen weiter: «Ein vorgeschalteter Wettbewerb ist immer freiwillig und es besteht zudem keine Pflicht, das im Wettbewerb ausgewählte Projekt auch tatsächlich umzusetzen.» Der Wettbewerb schützt sich nicht selbst. Hier muss der Gemeinderat eingreifen und der Stimmbevölkerung vermitteln, was der Architekturwettbewerb will und was sein Ergebnis für sie an Qualität bedeutet. Und den ‹Ratio›-Initiant*innen vermitteln, dass der Architekturwettbewerb alternativlos ist. Denn so messen wir Qualität in der Architektur. Wird dieses Verständnis nicht tief genug verankert, wird sich die Debatte beim nächsten Wettbewerb und beim nächsten prämierten Projekt wiederholen. Und das sicher nicht nur in Gelterkinden.