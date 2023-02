Alle Beiträge wurden gereinigt und in säurefreien Mappen abgelegt. Foto: Tamino Kuny

‹Der Architekturwettbewerb als Kulturerbe› An der ETH wird ein Konvolut an Architekturwettbewerben archiviert, die von der Stadt Zürich zwischen 1950 und 1980 durchgeführt wurden. Morgen Mittwoch findet eine öffentliche Podiumsdiskussion statt. 07.02.2023 14:00

12 Paletten mit mehreren Tonnen Archivmaterial. Dies die gewichtige Mengenangabe des baukulturellen Schatzes, der an der ETH Zürich über die letzten fünf Wochen ausgepackt, gesichtet, erfasst und sortiert wurde. Die Triage der Pläne und Modelle erfolgte öffentlich. Besucher*innen konnten an der archivarischen Arbeit teilhaben und sich dabei ein Bild eines anderen Zürichs machen: Wie sähe Zürich wohl aus, wenn nicht dieses, sondern jenes Projekt den Wettbewerb gewonnen hätte? Öffentliche Triage: Architekturwettbewerbe für die Stadt Zürich, 1950-1980 Im Januar und Anfang Februar 2023 bearbeitet das gta Archiv in einer öffentlichen Triage seine neueste Akquisition: einen umfangreichen Bestand an Architekturwettbewerben, die von der Stadt Zürich zwischen 1950 und 1985 durchgeführt wurden. Darunter befinden sich hochkarätige Wettbewerbe etwa für das Schauspielhaus Pfauen und den Zürcher Hauptbahnhof sowie zahlreiche weitere öffentliche Bauten, Schulen und Wohnbauten. Sie geben neue Einblicke in (un)realisierte Werke wichtiger Nachkriegsarchitekten wie Justus Dahinden, Rudolf und Esther Guyer, Ernst Gisel, Manuel Pauli, Pierre Zoelly, Elsa Burckhardt-Blum und viele andere. Die öffentliche Triage umfasst die transparente Selektion, die Inventarisierung und Archivierung dieses grossen Bestandes an Folien. Studierende und die Öffentlichkeit können sich am Ort der Triage umsehen, sich über die archivarische Bewertung informieren und bis kürzlich verschollene Zeugnisse der modernen Zürcher Architekturgeschichte entdecken. Eine von Daniel Weiss kuratierte Ausstellung von Modellen und Dokumenten, die sich bereits im gta Archiv befinden, ergänzt die Wettbewerbspläne der Stadt Zürich. Die Finissage der Ausstellung bildet die Podiumsdiskussion ‹Der Architekturwettbewerb als Kulturerbe› mit Beiträgen von führenden Denkmalpflegern, Historikern und professionellen Akteu...