Le monde mystérieux et technique des archives prendra prochainement possession d'un ancien entrepôt à La Chaux-de-Fonds. Le projet sélectionné bouscule à peine le vocabulaire habituel de la conservation.

Caroline Gracio-Juhué 18.05.2023 10:05

La description du programme du nouveau Centre archives et patrimoine (CAP) du Canton de Neuchâtel rappelle le mode d’emploi de la mise en marche d’une machine. La structure et les espaces se définissent en flux, en capacités, en traitements – sans oublier la notion de sécurité. À cela s’ajoute la nécessité de connecter, sans fusionner, deux entités administratives distinctes que sont les Archives de l’État de Neuchâtel et les Archives de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette machine complexe est amenée avec la ferme intention de réaliser un projet durable et efficient – deux critères qui semblent se lier à merveille au thème de la conservation. Une grande importance est accordée au principe de compacité, et à l’élaboration d’un maintien passif et pérenne des archives. Pour mener à bien ce projet, quoi de plus propice que la réhabilitation d’un ancien entrepôt de la Coop situé dans le quartier logistique de la ville, accolé aux voies de chemin de fer. Le projet prend alors une autre valeur: celle de participer à l’effort communal de transformer son territoire industriel en pépinière culturelle – à l’image du centre d’art contemporain des Anciens Abattoirs situé dans la même rue. ###Media_2### ###Media_3### Intervention compacte Face à ce contexte en mutation et à cette demande programmatique technique, la réponse apportée par le projet lauréat se veut simple et efficace. Le concept de Daniele Stendardo Architectes et Verso Ingénierie se distingue tout d’abord par la compacité de son intervention. Seule une étroite extension est apportée sur le flanc nord-est du bâtiment industriel existant, déformant à peine son volume bâti. Le flanc sud-est de l’entrepôt reste ainsi dégagé, offrant un parvis arborisé à la rue et à la ville. Au se...