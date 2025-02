Der Entwurf für das neue Museum für zeitgenössische Kunst in Antwerpen. Fotos: Filippo Bolognese

Christ & Gantenbein gewinnen in Antwerpen Christ & Gantenbein gewinnen zusammen mit dem belgischen Büro Bovenbouw Architectuur den Wettbewerb für das neue Museum für zeitgenössische Kunst in Antwerpen. 27.02.2025 17:56

Die flämische Regierung hat das Schweizer Architekturbüro Christ & Gantenbein und das belgische Büro Bovenbouw Architectuur mit der Planung des neuen Museums für zeitgenössische Kunst in Antwerpen (M HKA) beauftragt. Das neue M HKA wird am heutigen Standort des Berufungsgerichts am Waalsekaai entstehen. «Der Entwurf sieht eine markante Turmstruktur mit einer abgestuften Anordnung klar erkennbarer Baukörper vor», schreiben die beiden Büros heute in einer Medienmitteilung. «Inspiriert von den ikonischen Türmen der Stadt, schafft diese vielschichtige Komposition ein spannungsreiches Wechselspiel aus Offenheit und Komplexität.» Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, der nicht nur Kunst präsentiert, sondern auch eine lebendige Plattform für Begegnung und Dialog biete. ###Media_2### ###Media_3### Das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 18´500 Quadratmetern soll die räumlichen Voraussetzungen für die ambitionierte Zukunft des Museums schaffen. Der Entwurf bietet eine Mischung aus offenen und geschlossenen Räumen, die sich über eine ‹Promenade architecturale› miteinander verbinden und spezifischen Nutzungen zugeordnet sind. «Zwischen der Schelde und dem Zuidpark gelegen, entwickelt sich das Gebäude als vertikale Komposition mit einer kraftvollen Silhouette zum Wasser hin, während es sich zur Stadt durch gestaffelte Rücksprünge in das Quartier einfügt» schreiben die Architekturbüros. ###Media_4### ###Media_1###...