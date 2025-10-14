Auch bei der Schule Meierhof in Baden war die Frage: Ersatz oder Erweiterung? Atelier Broglia Dias schreibt fort und gewinnt. Eine Gegenthese von Studio DIA verliert wegen Befangenheit den vierten Rang.

Schulhäuser sind hervorragende Spiegelbilder ihrer Zeit. In Wettbewerbsprogrammen lesen wir immer wieder das Gleiche: Gestiegene Schülerzahlen und neue Ansprüche an Unterricht und Betreuung lassen bestehende Räume nicht mehr genügen. Zugleich stellt die Klimakrise Grundsatzfragen: erhalten und erweitern? Abbrechen und kompakt neu bauen? Bauteile wiederverwenden – und woher nehmen? Noch nicht lange her, da planten wir ohne grosse Bedenken Ersatzneubauten. Oft war das von der Ausloberin ausdrücklich gewünscht, gar vorgeschrieben. Heute beschäftigen wir uns immer öfter mit Erweiterungen. Immer öfter müssen wir Planende selbst abwägen, wie wir mit dem Bestand umgehen. Wird hier eine Grundsatzentscheidung abgewälzt – mit der Gefahr ungleicher Ausgangslagen? Oder liegt gerade darin die Chance des Wettbewerbs, die Aufgabe in ihrer ganzen Vielfalt auszuloten? Ganz klar war das auch in Baden nicht. Auch hier ein Bestand und Bedarf an Mehr. Während Walter Moser 1968 die Schule Meierhof baute, schaute Joni Mitchell noch die Wolken von beiden Seiten an. So auch heute die Ausloberin: Eine Machbarkeitsstudie klopfte beide Szenarien ab. Festlegen wollte sich Baden aber nicht und schickte beim Wettbewerb beide Varianten ins Rennen: Ersatz und Erweiterung. Den Teams gab sie keine klare Vorgabe, dafür einen 68-seitigen «Technical Due Diligence» (Fazit: solider Bestand, ertüchtigen muss man aber schon) und im Wettbewerbsprogramm noch das mit auf den Weg: Abbruch nur, wenn seine Nachteile – also höhere Kosten und die verlorene graue Energie – durch klare Vorteile in Betrieb, Funktion, Städtebau oder Architektur aufgewogen werden. Schwammig also. Sie mögen Moser 26 von 39 Teams belassen den Bestand. Die meisten stellen ihm einen Kompaktling zur Seite, drei davon landen gleich in den Rängen. Direkt anzudocken, ist aber nicht einfach. Abstand und Durchlässigkeit, ver...