Wabenförmige Volumen des Siegerprojekts von Lukas Imhof Architektur

Lukas Imhof gewinnt den Wettbewerb für einen Kirchenneubau mit Wohnungen in Zürich-Schwamendingen. Er macht vieles richtig, kommt mit seiner extravaganten Form aber auch an Grenzen.

Volker Bienert 08.03.2022 17:05

Beim Wettbewerb für das Stefansviertel in Zürich-Hirzenbach wird einem der Zugang zur Aufgabenstellung nicht gerade leicht gemacht. Erst sucht man nach dem, was sich wohl hinter dem Titel ‹ Stefansviertel › verbirgt, und soviel sei schon jetzt verraten: Es ist nicht der Stefan, so wie man etwa hinter dem Bahnhofsviertel den Bahnhof vermuten darf. Auch für das Raumprogramm verklausuliert der Auslober die Inhalte mit eher sperrigen Begriffen aus der Anatomie. Zuerst, und für Aufgeschlossene vielleicht noch griffig, Herz, Lunge, Magen und Hirn, denn das sind noch einigermassen verständliche Metaphern, dann aber, mit der Leber, wird doch allzu leicht anderes assoziiert als das ‹ Wohnen in Vertrautheit und Gemeinschaft ›? Nennen wir die Dinge doch lieber beim Namen: Die Kirchengemeinde Hirzenbach baut auf ihrem Grundstück an der Altwiesenstrasse möglichst viele Wohnungen, ein Begegnungszentrum und einen Saal. Die Mieteinnahmen der Wohnungen werden zur Finanzierung des Betriebs der viel...